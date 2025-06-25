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Дуда ожидает, что Трамп в ближайшее время посетит Польшу

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 25 июня 2025, 21:38
Дуда ожидает, что Трамп в ближайшее время посетит Польшу
Дуда. Фото - getty images

Действующий президент Польши Анджей Дуда считает, что его преемник Кароль Навроцкий и американский лидер Дональд Трамп в ближайшее время обменяются визитами.

Источник: об этом он сказал на пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: По словам Дуды, "мы можем ожидать и визита нового польского президента в Белый дом, и визита президента США в Варшаву".

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"Конечно, даты еще будут согласованы, но я предполагаю, что это произойдет в ближайшее время", – добавил он.

Польский президент также признал, что очень обрадовался встрече Навроцкого с Трампом в Белом доме, которая состоялась в начале мая, назвав ее "прекрасным прогнозом" польско-американских отношений.

"Обязанностью каждого президента Республики Польша является укрепление связей с США. Мы реализуем это годами, я реализовал это в течение 10 лет и с гордостью слушаю, когда некоторые эксперты говорят, что польско-американские отношения являются лучшими в нашей истории", – сказал Дуда.

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Навроцкий провел первый телефонный разговор с Трампом 10 июня, по итогам которого заявил, что получил приглашение в Белый дом.

После победы Навроцкого Государственный департамент США выразил надежду на тесное сотрудничество с новым лидером страны.

Читайте также: Польский Трамп: какие проблемы и вызовы несет победа Кароля Навроцкого.

ПольшаДудаТрамп
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