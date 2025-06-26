США мають проблеми з будівництвом новітніх субмарин через проблеми з логістикою
Будівництво нового підводного човна класу "Колумбія" – ключового елемента американської ядерної тріади – затримується на 17 місяців через проблеми з виробництвом, робочою силою і ланцюгами постачань.
Джерело: Bloomberg
Деталі: Військово-морські сили США офіційно визнали затримку у графіку будівництва підводного човна класу "Колумбія" – найсучаснішої розробки зі стратегічними балістичними ракетами USS District of Columbia (SSBN-826).
"Зараз ми йдемо до того, щоб доставити цей підводний човен приблизно на два роки пізніше – в березні 2029 року", – заявив віцекерівник військово-морськими операціями, адмірал Джеймс Кілбі на засіданні сенатського комітету з питань оборонних асигнувань.
Основними причинами затримки називаються проблеми на виробництві, нестача кваліфікованих працівників та перебої у постачанні комплектуючих. Над усуненням цих факторів зараз працюють ВМС спільно з Міноборони США та виконавцями проєкту.
"Я налаштований оптимістично, але графік на березень 2029 року – це те, на чому ми зупинилися", – сказав Кілбі.
Дослівно: "Підводні човни класу "Колумбія" мають замінити флот із застарілих субмарин типу "Огайо" і стати новою морською ланкою ядерної тріади США, поряд з міжконтинентальними балістичними ракетами наземного базування "Sentinel" і бомбардувальниками B-21.
Деталі: За оцінками Управління урядової підзвітності США, загальна вартість програми вже перевищила початковий бюджет на 6% і становить близько 126 мільярдів доларів. Аудитори також попередили, що перші два човни вже суттєво перевищують прогнозовану вартість.