Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США мають проблеми з будівництвом новітніх субмарин через проблеми з логістикою

Іван Д'яконовЧетвер, 26 червня 2025, 00:56
США мають проблеми з будівництвом новітніх субмарин через проблеми з логістикою
Підводний човен класу "Колумбія". Фото: ВМС США

Будівництво нового підводного човна класу "Колумбія" – ключового елемента американської ядерної тріади – затримується на 17 місяців через проблеми з виробництвом, робочою силою і ланцюгами постачань.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Військово-морські сили США офіційно визнали затримку у графіку будівництва підводного човна класу "Колумбія" – найсучаснішої розробки зі стратегічними балістичними ракетами USS District of Columbia (SSBN-826). 

Реклама:

"Зараз ми йдемо до того, щоб доставити цей підводний човен приблизно на два роки пізніше – в березні 2029 року", – заявив віцекерівник військово-морськими операціями, адмірал Джеймс Кілбі на засіданні сенатського комітету з питань оборонних асигнувань.

Основними причинами затримки називаються проблеми на виробництві, нестача кваліфікованих працівників та перебої у постачанні комплектуючих. Над усуненням цих факторів зараз працюють ВМС спільно з Міноборони США та виконавцями проєкту.

"Я налаштований оптимістично, але графік на березень 2029 року – це те, на чому ми зупинилися", – сказав Кілбі.

РЕКЛАМА:

Дослівно: "Підводні човни класу "Колумбія" мають замінити флот із застарілих субмарин типу "Огайо" і стати новою морською ланкою ядерної тріади США, поряд з міжконтинентальними балістичними ракетами наземного базування "Sentinel" і бомбардувальниками B-21. 

Деталі: За оцінками Управління урядової підзвітності США, загальна вартість програми вже перевищила початковий бюджет на 6% і становить близько 126 мільярдів доларів. Аудитори також попередили, що перші два човни вже суттєво перевищують прогнозовану вартість.

СШАядерна зброязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Глава МЗС Словаччини допустив, що Захід має пробачити РФ "все, що сталося"
доповненоЗеленський присвоїв загиблому пілоту F-16 Устименку звання Героя України
Сенатор Грем заявив, що Трамп підтримав законопроєкт про санкції проти РФ, але "послаблений"
Чехія перешкодила замаху Китаю на віцепрезидентку Тайваню у 2024 році
В Угорщині заявили про зняття санкцій США, які заважали росіянам розширити АЕС "Пакш"
мапаСтвольна артилерія РФ вдарила за кілометр від Сум – УП
Усі новини...
США
Зеленський після розмови з Трампом: "Поговорили про фронт. Путін точно не перемагає"
30 років був у розшуку за сексуальні злочини проти дітей – на Київщині затримали громадянина США
Віткофф назвав витік розвідданих про удар США по Ірану "зрадницьким"
Останні новини
23:35
Реабілітація, набряки чи спортивні травми: як працюють тейпи та що про них каже наука
23:05
Ворог найбільш активний на Покровському та Лиманському напрямках – Генштаб
22:58
Жіноча збірна України з волейболу перемогла Угорщину та втретє виграла Золоту Євролігу-2025
22:24
колонкаАнтидронові сітки, дороги та повсюдні "Шахеди": Кириленко – про ситуацію на Сумщині
22:22
відеоНа Сіверському напрямку військові взяли в полон найманців РФ із Камеруну
22:02
Магучіх упевнено здобула перемогу в стрибках у висоту на командному чемпіонаті Європи
21:51
Шмигаль зустрівся з прем'єром Іспанії: обговорили оборонну співпрацю і євроінтеграцію
21:31
Мешканець Харкова знайшов на городі ворожий БпЛА, який не здетонував
21:16
Збірна України з волейболу переграла Болгарію в Лізі націй
21:03
Верховний суд Польщі відхилив понад 50 тисяч скарг на вибори президента
Усі новини...
Реклама:
Реклама: