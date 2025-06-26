США испытывают проблемы со строительством новейших подводных лодок из-за проблем с логистикой

Строительство новой подводной лодки класса "Колумбия" – ключевого элемента американской ядерной триады – задерживается на 17 месяцев из-за проблем с производством, рабочей силой и цепочками поставок.

Источник: Bloomberg

Детали: Военно-морские силы США официально признали задержку в графике строительства подводной лодки класса "Колумбия" – самой современной разработки со стратегическими баллистическими ракетами USS District of Columbia (SSBN-826).

Реклама:

"Сейчас мы идем к тому, чтобы доставить эту подводную лодку примерно на два года позже – в марте 2029 года", – заявил заместитель руководителя военно-морскими операциями адмирал Джеймс Килби на заседании сенатского комитета по вопросам оборонных ассигнований.

Основными причинами задержки называются проблемы на производстве, нехватка квалифицированных работников и перебои в поставках комплектующих. Над устранением этих факторов сейчас работают ВМС совместно с Минобороны США и исполнителями проекта.

"Я настроен оптимистично, но график на март 2029 года – это то, на чем мы остановились", – сказал Килби.

РЕКЛАМА:

Дословно: "Подводные лодки класса "Колумбия" должны заменить флот из устаревших субмарин типа "Огайо" и стать новым морским звеном ядерной триады США, наряду с межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования "Sentinel" и бомбардировщиками B-21.

Детали: По оценкам Управления правительственной подотчетности США, общая стоимость программы уже превысила первоначальный бюджет на 6% и составляет около 126 миллиардов долларов. Аудиторы также предупредили, что первые две лодки уже существенно превышают прогнозируемую стоимость.