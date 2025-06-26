Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США испытывают проблемы со строительством новейших подводных лодок из-за проблем с логистикой

Иван ДьяконовЧетверг, 26 июня 2025, 00:56
США испытывают проблемы со строительством новейших подводных лодок из-за проблем с логистикой
Подводная лодка класса "Колумбия". Фото: ВМС США

Строительство новой подводной лодки класса "Колумбия" – ключевого элемента американской ядерной триады – задерживается на 17 месяцев из-за проблем с производством, рабочей силой и цепочками поставок.

Источник: Bloomberg

Детали: Военно-морские силы США официально признали задержку в графике строительства подводной лодки класса "Колумбия" – самой современной разработки со стратегическими баллистическими ракетами USS District of Columbia (SSBN-826). 

Реклама:

"Сейчас мы идем к тому, чтобы доставить эту подводную лодку примерно на два года позже – в марте 2029 года", – заявил заместитель руководителя военно-морскими операциями адмирал Джеймс Килби на заседании сенатского комитета по вопросам оборонных ассигнований.

Основными причинами задержки называются проблемы на производстве, нехватка квалифицированных работников и перебои в поставках комплектующих. Над устранением этих факторов сейчас работают ВМС совместно с Минобороны США и исполнителями проекта.

"Я настроен оптимистично, но график на март 2029 года – это то, на чем мы остановились", – сказал Килби.

РЕКЛАМА:

Дословно: "Подводные лодки класса "Колумбия" должны заменить флот из устаревших субмарин типа "Огайо" и стать новым морским звеном ядерной триады США, наряду с межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования "Sentinel" и бомбардировщиками B-21. 

Детали: По оценкам Управления правительственной подотчетности США, общая стоимость программы уже превысила первоначальный бюджет на 6% и составляет около 126 миллиардов долларов. Аудиторы также предупредили, что первые две лодки уже существенно превышают прогнозируемую стоимость.

СШАядерное оружиеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
С начала суток на фронте произошло 111 боев – Генштаб
В Германии подросток признался в убийстве украинки и ее ребенка
ЕС и Украина согласовали новый формат торговли на замену "торгового безвиза"
У "Дії" появилась услуга замены техпаспорта автомобиля онлайн
фотоПосле увольнения семья начальника Херсонской МВА Мрочко приобрела имение под Киевом – СМИ
В Украине разработали патроны для уничтожения дронов
Все новости...
США
Зеленский после разговора с Трампом: "Поговорили о фронте. Путин точно не побеждает"
30 лет был в розыске за сексуальные преступления против детей – на Киевщине задержали гражданина США
Виткофф назвал утечку разведданных об ударе США по Ирану "предательской"
Последние новости
05:44
Netflix будет транслировать космические программы NASA – старт уже этим летом
04:32
Великобритания запускает проект по созданию синтетического человеческого генома
04:01
Из-за сокращения финансирования USAID может погибнуть более 14 млн человек до 2030 года – исследование
03:15
Обновлено, фотоРоссия нанесла четыре удара по Запорожью: повреждены предприятие и жилые дома
02:51
Трамп отменил экономические санкции против Сирии
01:49
теннисПервая сенсация Уимблдона: девятый сеяный россиянин вылетел в стартовом матче
01:31
відеоВо временно оккупированном Луганске пылает логистика россиян после атаки дронов – Коваленко
00:39
США одобрили продажу Израилю систем наведения для авиабомб на более чем полмиллиарда долларов
23:59
Кличко сохраняет статус лучшего боксера за всю историю Украины: на каком месте Усик
23:58
Картины украинских художников, которые должны были уничтожить советские власти, покажут в Национальном художественном музее
Все новости...
Реклама:
Реклама: