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Трамп обмежить обмін секретною інформацією з Конгресом після витоку про удари по Ірану – Axios

Іван Д'яконовЧетвер, 26 червня 2025, 03:16
Трамп обмежить обмін секретною інформацією з Конгресом після витоку про удари по Ірану – Axios
Фото: Getty Images

Адміністрація Дональда Трампа планує обмежити обмін секретною інформацією з Конгресом після витоку даних про внутрішню оцінку, згідно з якою суботні бомбардування іранських ядерних об'єктів виявилися менш успішними, ніж стверджував президент.

Джерело: Axios з посиланням на чотири джерела в адміністрації

Деталі: За словами джерел, "Оцінка бойових втрат" Агентства військової розвідки (DIA) була розміщена у внутрішній урядовій системі обміну секретною інформацією CAPNET, яка використовується для комунікації між адміністрацією та Конгресом, пізно ввечері у понеділок. А вже наступного дня фрагменти звіту з’явилися у CNN та The New York Times.

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У публікаціях зазначалося, що наслідки ударів лише відкинули ядерну програму Ірану на кілька місяців, а не "знищили", як раніше стверджував Трамп.

Цей витік викликав гостре невдоволення в Білому домі. За словами співрозмовників, ФБР уже розпочало розслідування інциденту. 

Також джерела в адміністрації повідомили, що вони планують обмежити розміщення інформації в системі CAPNET.

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"Ми оголошуємо війну витокам інформації", – заявив високопоставлений чиновник Білого дому.

"Розвідувальне співтовариство з'ясовує, як посилити свої процеси, щоб запобігти подальшим витокам з боку "глибинної держави" частин розвідувального аналізу, які мають "низький рівень впевненості", в засоби масової інформації", – повідомило джерело.

"Щойно ми розміщуємо інформацію в CAPNET – вона витікає. Немає жодних причин робити це знову", – заявило джерело в адміністрації.

Передісторія: 

  • Міністр оборони США Піт Гегсет у середу, 25 червня заявив, що Пентагон розпочав кримінальне розслідування щодо потенційного витоку секретного звіту Агентства військової розвідки.
  • Державний секретар США Марко Рубіо також заперечив такі заяви ЗМІ. Він наголосив, що після американського удару Іран "значно віддалений від створення ядерної зброї".
  • Зазначимо, після того, як ЗМІ публікували інформацію щодо розвідданих про удар по Ірану – американський президент Дональд Трамп накинувся на них за це.
  • Спеціальний посланник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф назвав оприлюднення розвідінформації про удар США по Ірану "зрадницьким".
  • А пізніше американський президент порівняв удари США по іранських ядерних об'єктах з бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі під час Другої світової війни.

ТрампрозвідкаСША
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