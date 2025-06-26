Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп ограничит обмен секретной информацией с Конгрессом после утечки об ударах по Ирану – Axios

Иван ДьяконовЧетверг, 26 июня 2025, 03:16
Трамп ограничит обмен секретной информацией с Конгрессом после утечки об ударах по Ирану – Axios
Фото: Getty Images

Администрация Дональда Трампа планирует ограничить обмен секретной информацией с Конгрессом после утечки данных о внутренней оценке, согласно которой субботние бомбардировки иранских ядерных объектов оказались менее успешными, чем утверждал президент.

Источник: Axios со ссылкой на четыре источника в администрации

Детали: По словам источников, "Оценка боевых потерь" Агентства военной разведки (DIA) была размещена во внутренней правительственной системе обмена секретной информацией CAPNET, которая используется для коммуникации между администрацией и Конгрессом, поздно вечером в понедельник. А уже на следующий день фрагменты отчета появились в CNN и The New York Times.

Реклама:

В публикациях отмечалось, что последствия ударов лишь отбросили ядерную программу Ирана на несколько месяцев, а не "уничтожили", как ранее утверждал Трамп.

Эта утечка вызвала острое недовольство в Белом доме. По словам собеседников, ФБР уже начало расследование инцидента.

Также источники в администрации сообщили, что они планируют ограничить размещение информации в системе CAPNET.

РЕКЛАМА:

"Мы объявляем войну утечкам информации", – заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

"Разведывательное сообщество выясняет, как усилить свои процессы, чтобы предотвратить дальнейшие утечки со стороны "глубинного государства" частей разведывательного анализа, которые имеют "низкий уровень уверенности", в средства массовой информации", – сообщил источник.

"Как только мы размещаем информацию в CAPNET – она утекает. Нет никаких причин делать это снова", – заявил источник в администрации.

Предыстория:

  • Министр обороны США Пит Хэгсет в среду, 25 июня, заявил, что Пентагон начал уголовное расследование в отношении потенциальной утечки секретного отчета Агентства военной разведки.
  • Государственный секретарь США Марко Рубио также опроверг такие заявления СМИ. Он отметил, что после американского удара Иран "значительно удален от создания ядерного оружия".
  • Отметим, после того, как СМИ публиковали информацию о разведданных об ударе по Ирану – американский президент Дональд Трамп набросился на них за это.
  • Специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф назвал обнародование развединформации об ударе США по Ирану "предательским".
  • А позже американский президент сравнил удары США по иранским ядерным объектам с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны.

ТрампразведкаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Глава МИД Словакии допустил, что Запад должен простить РФ "все, что произошло"
дополненоЗеленский присвоил погибшему пилоту F-16 Устименко звание Героя Украины
Сенатор Грэм заявил, что Трамп поддержал законопроект о санкциях против РФ, но "ослабленный"
Чехия предотвратила покушение Китая на вице-президента Тайваня в 2024 году
В Венгрии заявили о снятии санкций США, которые мешали россиянам расширить АЭС "Пакш"
картаСтвольная артиллерия РФ нанесла удар за километр от Сум – УП
Все новости...
Трамп
Дуда ожидает, что Трамп в ближайшее время посетит Польшу
Зеленский после разговора с Трампом: "Поговорили о фронте. Путин точно не побеждает"
Трамп анонсировал встречу с Ираном "на следующей неделе"
Последние новости
23:52
Бугрова добыла первую в истории Украины бронзу на бадминтонном US Open-2025
23:35
Реабилитация, отеки или спортивные травмы: как работают тейпы и что о них говорит наука
23:05
Враг наиболее активен на Покровском и Лиманском направлениях – Генштаб
22:58
Женская сборная Украины по волейболу победила Венгрию и в третий раз выиграла Золотую Евролигу-2025
22:24
колонкаАнтидронные сетки, дороги и повсеместные "Шахеды": Кириленко – о ситуации на Сумщине
22:22
видеоНа Северском направлении военные взяли в плен наемников РФ из Камеруна
22:02
Магучих уверенно одержала победу в прыжках в высоту на командном чемпионате Европы
21:51
Шмыгаль встретился с премьером Испании: обсудили оборонное сотрудничество и евроинтеграцию
21:31
Житель Харькова нашел на огороде вражеский БпЛА, который не взорвался
21:16
Сборная Украины по волейболу переиграла Болгарию в Лиге наций
Все новости...
Реклама:
Реклама: