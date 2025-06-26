Трамп ограничит обмен секретной информацией с Конгрессом после утечки об ударах по Ирану – Axios
Администрация Дональда Трампа планирует ограничить обмен секретной информацией с Конгрессом после утечки данных о внутренней оценке, согласно которой субботние бомбардировки иранских ядерных объектов оказались менее успешными, чем утверждал президент.
Источник: Axios со ссылкой на четыре источника в администрации
Детали: По словам источников, "Оценка боевых потерь" Агентства военной разведки (DIA) была размещена во внутренней правительственной системе обмена секретной информацией CAPNET, которая используется для коммуникации между администрацией и Конгрессом, поздно вечером в понедельник. А уже на следующий день фрагменты отчета появились в CNN и The New York Times.
В публикациях отмечалось, что последствия ударов лишь отбросили ядерную программу Ирана на несколько месяцев, а не "уничтожили", как ранее утверждал Трамп.
Эта утечка вызвала острое недовольство в Белом доме. По словам собеседников, ФБР уже начало расследование инцидента.
Также источники в администрации сообщили, что они планируют ограничить размещение информации в системе CAPNET.
"Мы объявляем войну утечкам информации", – заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.
"Разведывательное сообщество выясняет, как усилить свои процессы, чтобы предотвратить дальнейшие утечки со стороны "глубинного государства" частей разведывательного анализа, которые имеют "низкий уровень уверенности", в средства массовой информации", – сообщил источник.
"Как только мы размещаем информацию в CAPNET – она утекает. Нет никаких причин делать это снова", – заявил источник в администрации.
Предыстория:
- Министр обороны США Пит Хэгсет в среду, 25 июня, заявил, что Пентагон начал уголовное расследование в отношении потенциальной утечки секретного отчета Агентства военной разведки.
- Государственный секретарь США Марко Рубио также опроверг такие заявления СМИ. Он отметил, что после американского удара Иран "значительно удален от создания ядерного оружия".
- Отметим, после того, как СМИ публиковали информацию о разведданных об ударе по Ирану – американский президент Дональд Трамп набросился на них за это.
- Специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф назвал обнародование развединформации об ударе США по Ирану "предательским".
- А позже американский президент сравнил удары США по иранским ядерным объектам с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны.