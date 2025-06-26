Трамп ограничит обмен секретной информацией с Конгрессом после утечки об ударах по Ирану – Axios

Администрация Дональда Трампа планирует ограничить обмен секретной информацией с Конгрессом после утечки данных о внутренней оценке, согласно которой субботние бомбардировки иранских ядерных объектов оказались менее успешными, чем утверждал президент.

Источник: Axios со ссылкой на четыре источника в администрации

Детали: По словам источников, "Оценка боевых потерь" Агентства военной разведки (DIA) была размещена во внутренней правительственной системе обмена секретной информацией CAPNET, которая используется для коммуникации между администрацией и Конгрессом, поздно вечером в понедельник. А уже на следующий день фрагменты отчета появились в CNN и The New York Times.

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В публикациях отмечалось, что последствия ударов лишь отбросили ядерную программу Ирана на несколько месяцев, а не "уничтожили", как ранее утверждал Трамп.

Эта утечка вызвала острое недовольство в Белом доме. По словам собеседников, ФБР уже начало расследование инцидента.

Также источники в администрации сообщили, что они планируют ограничить размещение информации в системе CAPNET.

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"Мы объявляем войну утечкам информации", – заявил высокопоставленный чиновник Белого дома.

"Разведывательное сообщество выясняет, как усилить свои процессы, чтобы предотвратить дальнейшие утечки со стороны "глубинного государства" частей разведывательного анализа, которые имеют "низкий уровень уверенности", в средства массовой информации", – сообщил источник.

"Как только мы размещаем информацию в CAPNET – она утекает. Нет никаких причин делать это снова", – заявил источник в администрации.

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