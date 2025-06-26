"Це тотальна лівацька катастрофа": У Трампа закликали Конгрес "вбити" "Голос Америки"

Представниця адміністрації Трампа, відповідальна за нагляд за державними ЗМІ, Карі Лейк заявила, що Агентство США з глобальних медіа (USAGM), до складу якого входить "Голос Америки" (VOA), є "прогнилим наскрізь" і закликала Конгрес його ліквідувати.

Джерело: Associated Press

Деталі: Виступаючи в середу, 25 червня, перед Комітетом із закордонних справ Палати представників США, Лейк заявила, що USAGM, до якого входить і "Голос Америки", є "прогнилим наскрізь" і що всі підрозділи, які ще можливо врятувати, слід передати під контроль Державного департаменту США.

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Лейк заявила, що дотримується вказівки президента Дональда Трампа максимально скоротити кількість державних ЗМІ. Вона охарактеризувала багато передач як антиамериканські або такі, що просувають ліберальні упередження.

"Чому республіканець хотів би, щоб "рупор" демократів "Голос Америки" (VOA) продовжував існувати? Це тотальна лівацька катастрофа – жоден республіканець не повинен голосувати за його збереження. Вбийте його!", – написав Трамп у власній соцмережі Truth Social.

Окремо Лейк розкритикувала так званий "фаєрвол" – законодавчий механізм, що з 1994 року забороняє урядовцям США втручатися в редакційну політику незалежних ЗМІ.

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"Фаєрвол унеможливлює для керівництва агентства перешкоджати упередженим, антиамериканським або недобросовісним репортажам", – сказала Лейк.

Дослівно: "З моменту створення "Голосу Америки" під час Другої світової війни, ЗМІ працювали за принципом, що об'єктивні новини, які доносяться до громадян, чиї уряди чинять опір таким свободам, є "м'якою силою" для просування інтересів нації".

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