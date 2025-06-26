"Это тотальная левая катастрофа": У Трампа призвали Конгресс "убить" "Голос Америки"

Представительница администрации Трампа, ответственная за надзор за государственными СМИ, Кари Лейк заявила, что Агентство США по глобальным медиа (USAGM), в состав которого входит "Голос Америки" (VOA), является "прогнившим насквозь" и призвала Конгресс его ликвидировать.

Источник: Associated Press

Детали: Выступая в среду, 25 июня, перед Комитетом по иностранным делам Палаты представителей США, Лейк заявила, что USAGM, в который входит и "Голос Америки", является "прогнившим насквозь" и что все подразделения, которые еще можно спасти, следует передать под контроль Государственного департамента США.

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Лейк заявила, что придерживается указания президента Дональда Трампа максимально сократить количество государственных СМИ. Она охарактеризовала многие передачи как антиамериканские или продвигающие либеральные предубеждения.

"Почему республиканец хотел бы, чтобы "рупор" демократов "Голос Америки" (VOA) продолжал существовать? Это тотальная левая катастрофа – ни один республиканец не должен голосовать за его сохранение. Убейте его!", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Отдельно Лейк раскритиковала так называемый "фаервол" – законодательный механизм, который с 1994 года запрещает чиновникам США вмешиваться в редакционную политику независимых СМИ.

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"Фаервол делает невозможным для руководства агентства препятствовать предвзятым, антиамериканским или недобросовестным репортажам", – сказала Лейк.

Дословно: "С момента создания "Голоса Америки" во время Второй мировой войны СМИ работали по принципу, что объективные новости, доносимые до граждан, чьи правительства сопротивляются таким свободам, являются "мягкой силой" для продвижения интересов нации".

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