На Львівщині авто патрульної поліції збило підлітка на пішохідному переході

Службовий автомобіль патрульної поліції збив дитину у Львівській області, постраждалого госпіталізували.

Джерело: Патрульна поліція Львівської області в Facebook, відео, опубліковане в соцмережах, ДБР у Telegram

Дослівно правоохоронці: "Біля села Красів Львівської області на автодорозі Київ – Чоп сталася ДТП за участю службового автомобіля та неповнолітнього пішохода. Швидка допомога ушпиталила постраждалого".

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Деталі: Аварія сталася 25 червня близько 18:34.

Жодних інших деталей про стан постраждалої дитини чи причини аварії у поліції не надали. Там лиш зазначили, що на місці події працювали слідчі і що обставини ДТП встановлюються.

"Ініційовано службове розслідування", – підсумували правоохоронці.

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У соцмережах публікують відео, на якому видно, що хлопець перебігав дорогу нерегульованим пішохідним переходом, коли його збило патрульне авто. Машина рухалася на великій швидкості з синіми проблисковими маячками.

Поліцейський автомобіль не зупинився після ДТП. Хлопець від зіткнення з машиною впав на асфальт, але швидко піднявся і продовжив рух через перехід.

Доповнено: Пізніше Державне бюро розслідувань повідомило, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

"За попередніми даними, службовий автомобіль Renault Duster під керуванням інспектора поліції здійснив наїзд на пішохода – 17-річного хлопця. Через ДТП підліток отримав тілесні ушкодження", – зазначили в ДБР.

Там додали, що загрози життю дитини немає. Він перебуває у львівській дитячій лікарні "Охматдит".