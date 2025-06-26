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На Львовщине авто патрульной полиции сбило подростка на пешеходном переходе

Ирина БалачукЧетверг, 26 июня 2025, 08:58
На Львовщине авто патрульной полиции сбило подростка на пешеходном переходе
Фото иллюстративное из Facebook Патрульная полиция Львовской области

Служебный автомобиль патрульной полиции сбил ребенка во Львовской области, пострадавшего госпитализировали.

Источник: Патрульная полиция Львовской области в Facebook, видео, опубликованное в соцсетях,  ГБР в Telegram 

Дословно правоохранители: "Возле села Красов Львовской области на автодороге Киев – Чоп произошло ДТП с участием служебного автомобиля и несовершеннолетнего пешехода. Скорая помощь госпитализировала пострадавшего".

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Детали: Авария произошла 25 июня около 18:34.

Никаких других подробностей о состоянии пострадавшего ребенка или причинах аварии в полиции не предоставили. Там лишь отметили, что на месте происшествия работали следователи и обстоятельства ДТП устанавливаются.

"Инициировано служебное расследование", – подытожили правоохранители.

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В соцсетях публикуют видео, на котором видно, что парень перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбило патрульное авто. Машина двигалась на большой скорости с синими проблесковыми маячками.

Полицейский автомобиль не остановился после ДТП. Парень от столкновения с машиной упал на асфальт, но быстро поднялся и продолжил движение через переход.

Дополнено: Позже Государственное бюро расследований сообщило, что по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение).

"По предварительным данным, служебный автомобиль Renault Duster под управлением инспектора полиции совершил наезд на пешехода – 17-летнего парня. Из-за ДТП подросток получил телесные повреждения", – отметили в ГБР.

Там добавили, что угрозы жизни ребенка нет. Он находится во львовской детской больнице "Охматдет".

ЛьвовщинаполицияДТП
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