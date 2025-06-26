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Зеленський у ПАРЄ: нам потрібна не лише зброя, а й трибунал для окупантів

Сергій Сидоренко, Альона Мазуренко Четвер, 26 червня 2025, 09:57
Зеленський у ПАРЄ: нам потрібна не лише зброя, а й трибунал для окупантів
Зеленський, фото: ОП

Україна наполягає, що навіть у часи гарячої війни, коли Україні потрібна зброя, питання справедливості не можна відкладати на другий план.

Джерело: президент Володимир Зеленський після підписання у Страсбурзі угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України

Деталі: Зеленський виступив у Парламентській асамблеї Ради Європи в ніч на четвер, прилетівши до Страсбурга після саміту в Гаазі.

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У своїй промові він визнав, що в Україні немає повного суспільного розуміння потреби трибуналу.

"Дехто – і це цілком зрозуміло – питає: що змінить цей трибунал? Чи не краще сконцентруватися виключно на зброї, технологіях, дронах? Звичайно, військова підтримка України та жорсткі санкції і політичний тиск на агресора – це все важливо. Так, агресор має зазнати поразки – і ми над цим працюємо. Але справедливість також має значення", – наголосив він.

За словами Зеленського, важливо забезпечити, щоб рішення спецтрибуналу визнавали на значній частині світу: "Треба, щоб воєнним злочинцям було ніде сховатися. Ані в Європі, ані будь-де".

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За його словами, це дасть сигнал також іншим режимам, які потенційно можуть вчинити подібні дії. "Правосуддя має бути таким, щоби було ясно будь-кому, хто хоче вчинити агресію, що відповідальність точно буде", – заявив президент.

Як повідомлялося, у середу Україна і Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ.

Майбутній спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави і ухвалити вироки, у тому числі заочні, але щодо так званої "тройки" – президента, прем'єра та очільника МЗС – винесення вироку буде можливим лише після втрати ними посад. Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".

ЗеленськийПАРЄтрибуналРосія
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