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Зеленский в ПАСЕ: нам нужно не только оружие, но и трибунал для оккупантов

Сергей Сидоренко, Алена МазуренкоЧетверг, 26 июня 2025, 09:57
Зеленский в ПАСЕ: нам нужно не только оружие, но и трибунал для оккупантов
Зеленський, фото: ОП

Украина настаивает, что даже во времена горячей войны, когда Украине нужно оружие, вопрос справедливости нельзя откладывать на второй план.

Источник: президент Владимир Зеленский после подписания в Страсбурге соглашения о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Детали: Зеленский выступил в Парламентской ассамблее Совета Европы в ночь на четверг, прилетев в Страсбург после саммита в Гааге.

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В своей речи он признал, что в Украине нет полного общественного понимания необходимости трибунала.

"Некоторые – и это вполне понятно – спрашивает: что изменит этот трибунал? Не лучше ли сконцентрироваться исключительно на оружии, технологиях, дронах? Конечно, военная поддержка Украины и жесткие санкции и политическое давление на агрессора – это все важно. Да, агрессор должен потерпеть поражение – и мы над этим работаем. Но справедливость также имеет значение", – подчеркнул он.

По словам Зеленского, важно обеспечить, чтобы решение спецтрибунала признавали в значительной части мира: "Надо, чтобы военным преступникам было негде спрятаться. Ни в Европе, ни где-либо еще".

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По его словам, это даст сигнал также другим режимам, которые потенциально могут совершить подобные действия. "Правосудие должно быть таким, чтобы было ясно любому, кто хочет совершить агрессию, что ответственность точно будет", – заявил президент.

Как сообщалось, в среду Украина и Совет Европы подписали соглашение о спецтрибунале по преступлению агрессии РФ.

Будущий спецтрибунал позволит проводить расследование против высшего руководства государства и вынести приговоры, в том числе заочные, но в отношении так называемой "тройки" – президента, премьера и главы МИД – вынесение приговора будет возможным только после потери ими должностей. Подробно о договоренностях по трибуналу читайте в статье "Нюрнберг для Путина. Все о трибунале для верхушки РФ, который создают в Гааге".

ЗеленскийПАСЕтрибуналРосcия
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