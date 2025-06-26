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У центрі Києва СБУ та поліція проводять безпекові заходи: можливі перевірки документів і обмеження руху

Анастасія ПроцЧетвер, 26 червня 2025, 09:57
У центрі Києва СБУ та поліція проводять безпекові заходи: можливі перевірки документів і обмеження руху
Ілюстративне фото: Getty Images

У Шевченківському районі Києва Служба безпеки України, Нацполіція та інші підрозділи Сил оборони проводять планові безпекові заходи. Основною метою відпрацювань є перевірка антитерористичного (контрдиверсійного) захисту місць масового перебування людей.

Джерело: СБУ

Деталі: Під час безпекових заходів правоохоронці:

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  • проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
  •  здійснюють перевірку громадян, які перебувають на відповідній місцевості;
  •  вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

Зазначається, що в період відпрацювань можливі тимчасові обмеження проходу й проїзду, огляди автотранспорту та перевірки документів.

СБУ закликає громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей, мати при собі документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

У відомстві також наголосили, що дії правоохоронців проводяться в межах закону та з повагою до прав і свобод громадян.

СБУполіціяКиїв
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