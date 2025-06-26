В центре Киева СБУ и полиция проводят мероприятия по безопасности: возможны проверки документов и ограничения движения

В Шевченковском районе Киева Служба безопасности Украины, Нацполиция и другие подразделения Сил обороны проводят плановые мероприятия по безопасности. Основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.

Источник: СБУ

Детали: Во время мероприятий по безопасности правоохранители:

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проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обращению предметов;

осуществляют проверку граждан, находящихся на соответствующей местности;

изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

Отмечается, что в период отработок возможны временные ограничения прохода и проезда, осмотры автотранспорта и проверки документов.

СБУ призывает граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

В ведомстве также отметили, что действия правоохранителей проводятся в рамках закона и с уважением к правам и свободам граждан.