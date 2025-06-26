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Дуда припускає, що Навроцький змінить ставлення до України після вступу на посаду 

Іванна Костіна, Анастасія ПроцЧетвер, 26 червня 2025, 12:39
Дуда припускає, що Навроцький змінить ставлення до України після вступу на посаду 
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Польщі Анджей Дуда, відповідаючи на запитання журналіста, висловив думку, що його наступник Кароль Навроцький після інавгурації може переглянути своє ставлення до України. За словами Дуди, позиція Навроцького як глави держави може відрізнятися від тієї, яку він демонстрував під час виборчої кампанії, зокрема через антиукраїнські висловлювання.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Дуди на пресконференції після саміту НАТО в Гаазі

Деталі: Дуда зазначив, що під час свого перебування на посаді весь час робив те, що в такій ситуації повинен був робити відповідальний президент Польщі, який став свідком російської агресії проти сусідньої держави, свідком того, що російська армія чинить в Україні.

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"Водночас якщо йдеться про Кароля Навроцького, сьогодні обраного президента, невдовзі президента, то з кабінету президента все має інакший вигляд", – сказав Дуда.

За його словами, коли Навроцький опиниться на робочому місці президента Польщі і подивиться на світ з цієї унікальної, єдиної у своєму роді перспективи, "буде зовсім інша ситуація, ніж президентська виборча кампанія".

"Це інший рівень політичної напруги, це, зрештою, інші обов’язки – які у тебе з’являються після того, як ти складаєш присягу президента Польщі. Тому я щодо цього спокійний", – зазначив президент Польщі.

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Нагадаємо:

  • На початку червня Дуда провів зустріч зі своїм наступником Каролем Навроцьким, однією з тем якої стало питання членства України в НАТО.
  • Під час кампанії Навроцький казав, що не підтримує вступ України до НАТО та Європейського Союзу.
  • Дуда підтримує вступ України до ЄС і НАТО, вважаючи це важливим для безпеки та стабільності регіону. Натомість Навроцький раніше висував Києву умови для вступу в ЄС та обіцяв блокувати членство України у НАТО.

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ПольщаДудаУкраїна
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