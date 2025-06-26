Дуда предполагает, что Навроцкий изменит отношение к Украине после вступления в должность

Президент Польши Анджей Дуда, отвечая на вопрос журналиста, высказал мнение, что его преемник Кароль Навроцкий после инаугурации может пересмотреть свое отношение к Украине. По словам Дуды, позиция Навроцкого как главы государства может отличаться от той, которую он демонстрировал во время избирательной кампании, в частности из-за антиукраинских высказываний.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Дуды на пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге

Детали: Дуда отметил, что во время своего пребывания на посту все время делал то, что в такой ситуации должен был делать ответственный президент Польши, который стал свидетелем российской агрессии против соседнего государства, свидетелем того, что российская армия делает в Украине.

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"В то же время если речь идет о Кароле Навроцком, сегодня избранном президенте, вскоре президенте, то из кабинета президента все выглядит иначе", – сказал Дуда.

По его словам, когда Навроцкий окажется на рабочем месте президента Польши и посмотрит на мир с этой уникальной, единственной в своем роде перспективы, "будет совсем другая ситуация, чем президентская избирательная кампания".

"Это другой уровень политического напряжения, это, в конце концов, другие обязанности – которые у тебя появляются после того, как ты принимаешь присягу президента Польши. Поэтому я в этом отношении спокоен", – отметил президент Польши.

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Напомним:

В начале июня Дуда провел встречу со своим преемником Каролем Навроцким, одной из тем которой стал вопрос членства Украины в НАТО.

Во время кампании Навроцкий говорил, что он не поддерживает вступление Украины в НАТО и Европейский Союз.

Дуда поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, считая это важным для безопасности и стабильности региона. Навроцкий же ранее выдвигал Киеву условия для вступления в ЕС и обещал блокировать членство Украины в НАТО.

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