Україну накриють короткочасні дощі та грози

У п’ятницю, 27 червня, у західних, північних, Вінницькій та Одеській областях пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами, в інших областях очікують переважно суху погоду.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер змінюватиме напрямок з північно-західного на південно-західний, швидкістю 5-10 м/с. У східних регіонах вночі можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі становитиме 11-16°, вдень – 21-26°. На півдні країни та на Закарпатті буде тепліше: вночі 15-20°, вдень – 25-30°.

У Києві 27 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

У суботу, 28 червня, очікують короткочасні дощі, місцями грози, у південно-східних областях помірні, вдень місцями значні дощі; вночі у східних, вдень у західних областях без опадів.

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Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°, на півдні та сході до 28°.

У Києві в суботу можливі незначні дощі, переважно вночі. Температура повітря коливатиметься в межах 16-18° вночі та 21-23° вдень.