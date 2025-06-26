Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украину накроют кратковременные дожди и грозы

Ольга КацимонЧетверг, 26 июня 2025, 13:12
Украину накроют кратковременные дожди и грозы
Фото иллюстративное с pixabay.com

В пятницу, 27 июня, в западных, северных, Винницкой и Одесской областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В остальных регионах ожидается преимущественно сухая погода.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер будет менять направление с северо-западного на юго-западный, скоростью 5-10 м/с. В восточных регионах ночью возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Реклама:

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днём – 21-26°. На юге страны и на Закарпатье будет теплее: ночью 15-20°, днём – 25-30°.

В Киеве 27 июня ночью без осадков, днём кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днём – 24-26°.

В субботу, 28 июня, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В юго-восточных областях – умеренные дожди, днём местами – сильные. Ночью на востоке, а днём на западе страны – без осадков.

РЕКЛАМА:

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных регионах днём местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, днём – 19-24°, на юге и востоке – до 28°.

В Киеве в субботу возможны небольшие дожди, преимущественно ночью. Температура воздуха ночью 16-18°, днём – 21-23°.

погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Глава МИД Словакии допустил, что Запад должен простить РФ "все, что произошло"
дополненоЗеленский присвоил погибшему пилоту F-16 Устименко звание Героя Украины
Сенатор Грэм заявил, что Трамп поддержал законопроект о санкциях против РФ, но "ослабленный"
Чехия предотвратила покушение Китая на вице-президента Тайваня в 2024 году
В Венгрии заявили о снятии санкций США, которые мешали россиянам расширить АЭС "Пакш"
картаСтвольная артиллерия РФ нанесла удар за километр от Сум – УП
Все новости...
погода
В Украине будет тепло, местами пройдут дожди
Дождливая погода с грозами сохранится на востоке и севере Украины
В понедельник в некоторых областях ожидаются дожди и грозы
Последние новости
23:52
Бугрова добыла первую в истории Украины бронзу на бадминтонном US Open-2025
23:35
Реабилитация, отеки или спортивные травмы: как работают тейпы и что о них говорит наука
23:05
Враг наиболее активен на Покровском и Лиманском направлениях – Генштаб
22:58
Женская сборная Украины по волейболу победила Венгрию и в третий раз выиграла Золотую Евролигу-2025
22:24
колонкаАнтидронные сетки, дороги и повсеместные "Шахеды": Кириленко – о ситуации на Сумщине
22:22
видеоНа Северском направлении военные взяли в плен наемников РФ из Камеруна
22:02
Магучих уверенно одержала победу в прыжках в высоту на командном чемпионате Европы
21:51
Шмыгаль встретился с премьером Испании: обсудили оборонное сотрудничество и евроинтеграцию
21:31
Житель Харькова нашел на огороде вражеский БпЛА, который не взорвался
21:16
Сборная Украины по волейболу переиграла Болгарию в Лиге наций
Все новости...
Реклама:
Реклама: