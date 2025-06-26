Украину накроют кратковременные дожди и грозы

В пятницу, 27 июня, в западных, северных, Винницкой и Одесской областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В остальных регионах ожидается преимущественно сухая погода.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер будет менять направление с северо-западного на юго-западный, скоростью 5-10 м/с. В восточных регионах ночью возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

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Температура воздуха ночью составит 11-16°, днём – 21-26°. На юге страны и на Закарпатье будет теплее: ночью 15-20°, днём – 25-30°.

В Киеве 27 июня ночью без осадков, днём кратковременный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днём – 24-26°.

В субботу, 28 июня, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. В юго-восточных областях – умеренные дожди, днём местами – сильные. Ночью на востоке, а днём на западе страны – без осадков.

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Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных регионах днём местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18°, днём – 19-24°, на юге и востоке – до 28°.

В Киеве в субботу возможны небольшие дожди, преимущественно ночью. Температура воздуха ночью 16-18°, днём – 21-23°.