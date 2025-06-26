Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан

На 83-му році життя помер колишній міський голова Одеси, радянський та український політик Руслан Боделан.

Джерело: глава обласної військової адміністрації Олег Кіпер

Пряма мова: "Відійшов у вічність Руслан Боделан.

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Щиро співчуваю рідним і близьким Руслана Борисовича. Його життя було тісно пов’язане з історією Одеси — він обіймав відповідальні посади, був причетний до розвитку міста та регіону, залишив по собі помітний слід в адміністративному управлінні.

Довідково: Боделан обіймав посаду мера з 1998 по 2005 рік. Також був народним депутатом та очолював Одеську обласну державну адміністрацію.

Після Помаранчевої революції, 26 квітня 2005 року, проти Руслана Боделана було порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб. 5 травня того ж року його оголосили в міжнародний розшук. У 2010 році всі кримінальні провадження щодо нього було закрито.

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У 2005 році Боделан переїхав до Росії, де мешкав у Санкт-Петербурзі та обіймав посаду заступника начальника місцевого міжнародного торговельного порту. У січні 2006 року, за офіційними даними РФ, він отримав російське громадянство. До Одеси повернувся у квітні 2010 року.