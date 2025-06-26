Умер бывший мэр Одессы Руслан Боделан

На 83-м году жизни скончался бывший городской голова Одессы, советский и украинский политик Руслан Боделан.

Источник: глава областной военной администрации Олег Кипер

Прямая речь: "Отошел в вечность Руслан Боделан.

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Искренне соболезную родным и близким Руслана Борисовича. Его жизнь была тесно связана с историей Одессы - он занимал ответственные должности, был причастен к развитию города и региона, оставил после себя заметный след в административном управлении.

Справочно: Боделан занимал должность мэра с 1998 по 2005 год. Также был народным депутатом и возглавлял Одесскую областную государственную администрацию.

После Оранжевой революции, 26 апреля 2005 года, против Руслана Боделана было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением в интересах третьих лиц. 5 мая того же года его объявили в международный розыск. В 2010 году все уголовные производства в отношении него были закрыты.

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В 2005 году Боделан переехал в Россию, где жил в Санкт-Петербурге и занимал должность заместителя начальника местного международного торгового порта. В январе 2006 года, по официальным данным РФ, он получил российское гражданство. В Одессу вернулся в апреле 2010 года.