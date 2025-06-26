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Опитування: У Польщі більше тих, хто проти вступу України до ЄС і НАТО   

Марія Ємець, Олександр ШумілінЧетвер, 26 червня 2025, 14:15

Опитування у Польщі засвідчило, що частка противників вступу України до ЄС і НАТО серед поляків більша, аніж прихильників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати опитування від  IBRiS на замовлення порталу Defence24 та ініціативи Stand With Ukraine

Деталі: Опитування показало, що у питанні членства України в ЄС і НАТО серед поляків вже немає одностайної підтримки.

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За вступ України до ЄС висловилися 35% опитаних, до НАТО – 37%. При цьому проти – по 42% респондентів.

Аргументами проти вступу України назвали побоювання щодо нечесної економічної конкуренції, проблем з корупцією в Україні та побоювання значної ескалації війни у разі прийняття України в НАТО.

Також опитування показало, що 46% виступають за скорочення або припинення військової допомоги Україні. 

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ПольщаНАТОЄС
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