В МЗС відреагували на ситуацію з депортованими РФ українцями-в’язнями на кордоні Грузії

У Міністерстві закордонних справ України працюють над вирішенням проблеми десятків українців, які опинились у пенітенціарних закладах РФ та після відбуття покарання були депортовані й застрягли на кордоні з Грузією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар МЗС, наданий групі ЗМІ

Дослівно МЗС: "Консульська посадова особа посольства України в Грузії відвідувала КПП для зустрічі з керівником прикордонної частини та доставки гуманітарної допомоги. Українські дипломати працюють над вирішенням проблеми".

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Деталі: В МЗС деталізували, що завдяки узгодженому посольством та грузинською стороною механізму контрольованого транзиту трьох таких українців 21 червня евакуювали до Молдови, 25 червня забрали ще дев’ятьох. На 27 червня заплановано черговий рейс для 14 наших співвітчизників.

"Посольство України в Грузії перебуває на постійному контакті з МВС Грузії та міжнародними організаціями з метою забезпечення громадян України гуманітарною та медичною допомогою, а також організації належних умов їх перебування. Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України", – зазначили у відомстві.

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