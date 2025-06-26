В МИД отреагировали на ситуацию с депортированными РФ украинцами-заключенными на границе Грузии

В Министерстве иностранных дел Украины работают над решением проблемы десятков украинцев, которые оказались в пенитенциарных учреждениях РФ и после отбытия наказания были депортированы и застряли на границе с Грузией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий МИД, предоставленный группе СМИ

Дословно МИД: "Консульское должностное лицо посольства Украины в Грузии посещало КПП для встречи с руководителем пограничной части и доставки гуманитарной помощи. Украинские дипломаты работают над решением проблемы".

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Детали: В МИД детализировали, что благодаря согласованному посольством и грузинской стороной механизму контролируемого транзита трех таких украинцев 21 июня эвакуировали в Молдову, 25 июня забрали еще девять. На 27 июня запланирован очередной рейс для 14 наших соотечественников.

"Посольство Украины в Грузии находится на постоянном контакте с МВД Грузии и международными организациями с целью обеспечения граждан Украины гуманитарной и медицинской помощью, а также организации надлежащих условий их пребывания. Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины", - отметили в ведомстве.

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