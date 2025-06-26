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В МИД отреагировали на ситуацию с депортированными РФ украинцами-заключенными на границе Грузии

Мария Емец, Валентина РоманенкоЧетверг, 26 июня 2025, 16:51
В МИД отреагировали на ситуацию с депортированными РФ украинцами-заключенными на границе Грузии
МИД УКРАИНЫ. ФОТО SHUTTERSTOCK

В Министерстве иностранных дел Украины работают над решением проблемы десятков украинцев, которые оказались в пенитенциарных учреждениях РФ и после отбытия наказания были депортированы и застряли на границе с Грузией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий МИД, предоставленный группе СМИ

Дословно МИД: "Консульское должностное лицо посольства Украины в Грузии посещало КПП для встречи с руководителем пограничной части и доставки гуманитарной помощи. Украинские дипломаты работают над решением проблемы".

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Детали: В МИД детализировали, что благодаря согласованному посольством и грузинской стороной механизму контролируемого транзита трех таких украинцев 21 июня эвакуировали в Молдову, 25 июня забрали еще девять. На 27 июня запланирован очередной рейс для 14 наших соотечественников.

"Посольство Украины в Грузии находится на постоянном контакте с МВД Грузии и международными организациями с целью обеспечения граждан Украины гуманитарной и медицинской помощью, а также организации надлежащих условий их пребывания. Дело находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины", - отметили в ведомстве.

Предыстория:

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  • О проблеме застрявших на границе РФ и Грузии депортированных заключенных-граждан Украины время от времени пишут грузинские правозащитные инициативы и СМИ.
  • На этой неделе материал на эту тему выпустила российская "Медиазона". По их данным, на КПП "Верхний Ларс – Дарьяли" сейчас находятся более 50 граждан Украины, некоторые из них провели там уже много месяцев.

МИД
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