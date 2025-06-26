ЗМІ: Трамп обіцяв союзникам, що РФ не нападе на НАТО, поки він президент

Президент США Дональд Трамп під час свого виступу на саміті НАТО за зачиненими дверима пообіцяв державам Альянсу, що Росія не нападе на них, поки він залишається на посаді.

Джерело: Washington Post, "Європейська правда"

Деталі: Під час основної сесії саміту у середу Трамп розпочав з позитивних слів про витрати на оборону і пообіцяв, що Росія ніколи не нападе на НАТО, доки він буде президентом, розповіли троє європейських посадовців, обізнаних з ходом обговорень.

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Інші лідери, своєю чергою, похвалили зусилля Трампа щодо збільшення витрат Європи на оборону. Деякі підтримали його удари по Ірану.

Багато хто з них, за словами європейських посадовців, вдався до лестощів, які, як вони зрозуміли, є дуже ефективним способом завоювати прихильність Трампа.

Трамп залишився присутнім на весь час виступів, слухаючи інших лідерів. Це не завжди характерно для американських президентів, які іноді приїжджають, щоб виголосити промову, а потім йдуть на інші зустрічі, поки виступають інші.

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"Ці люди дійсно люблять свої країни. Це не обман, і ми тут, щоб допомогти їм", – говорив президент Трамп про держави НАТО уже публічно, спілкуючись з журналістами.

Нагадаємо, 25 червня на саміті НАТО країни Альянсу визнали Росію довгостроковою загрозою.

Також держави Альянсу погодили структуру видатків 5% ВВП на оборону до 2035 року.

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