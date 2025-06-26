Трамп назвав саміт НАТО в Гаазі за своєї участі "найпродуктивнішим в історії"
Четвер, 26 червня 2025, 18:32
Президент США Дональд Трамп розхвалив як "найпродуктивніший в історії" саміт НАТО, що пройшов у Гаазі 24-25 червня на тлі побоювань зриву цієї зустрічі у зв’язку з непередбачуваністю чинного президента США.
Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда"
Пряма мова Трампа: "Вчорашній саміт НАТО був величним, найбільш об’єднаним і найпродуктивнішим в історії. Чудовий день з неймовірними і турботливими лідерами. Домовленість про 5% надає НАТО реальну силу!"
Реклама:
Передісторія:
- Як повідомляла "ЄП" у своїй статті, задача "задобрити Трампа" була ключовою для господарів гаазького саміту, цього не приховували.
- Зокрема, Трампу влаштували ночівлю у королівському палаці, а монарша родина приділяла йому особливу увагу та турботу.
- Програму саміту підлаштували під всі забаганки президента США, а чимало лідерів, зокрема генсек НАТО Марк Рютте, відкрито лестили Трампу.
- Трамп доклав зусиль, щоб це помітили усі навколо. Не питаючи дозволу, він опублікував персональний та дуже компліментарний лист, який йому надіслав Рютте – на що Рютте відповів ще більшою похвалою на адресу американського лідера, а потім жартома ще й назвав його "татком".