Трамп назвав саміт НАТО в Гаазі за своєї участі "найпродуктивнішим в історії"

Президент США Дональд Трамп розхвалив як "найпродуктивніший в історії" саміт НАТО, що пройшов у Гаазі 24-25 червня на тлі побоювань зриву цієї зустрічі у зв’язку з непередбачуваністю чинного президента США.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова Трампа: "Вчорашній саміт НАТО був величним, найбільш об’єднаним і найпродуктивнішим в історії. Чудовий день з неймовірними і турботливими лідерами. Домовленість про 5% надає НАТО реальну силу!"

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