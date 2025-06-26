Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп назвав саміт НАТО в Гаазі за своєї участі "найпродуктивнішим в історії"

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 26 червня 2025, 18:32
Трамп назвав саміт НАТО в Гаазі за своєї участі найпродуктивнішим в історії
володимир Зеленський, Дональд Трамп, фото: ОП

Президент США Дональд Трамп розхвалив як "найпродуктивніший в історії" саміт НАТО, що пройшов у Гаазі 24-25 червня на тлі побоювань зриву цієї зустрічі у зв’язку з непередбачуваністю чинного президента США.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова Трампа: "Вчорашній саміт НАТО був величним, найбільш об’єднаним і найпродуктивнішим в історії. Чудовий день з неймовірними і турботливими лідерами. Домовленість про 5% надає НАТО реальну силу!"

Реклама:

Передісторія:

  • Як повідомляла "ЄП" у своїй статті, задача "задобрити Трампа" була ключовою для господарів гаазького саміту, цього не приховували.
  • Зокрема, Трампу влаштували ночівлю у королівському палаці, а монарша родина приділяла йому особливу увагу та турботу. 
  • Програму саміту підлаштували під всі забаганки президента США, а чимало лідерів, зокрема генсек НАТО Марк Рютте, відкрито лестили Трампу.
  • Трамп доклав зусиль, щоб це помітили усі навколо. Не питаючи дозволу, він опублікував персональний та дуже компліментарний лист, який йому надіслав Рютте – на що Рютте відповів ще більшою похвалою на адресу американського лідера, а потім жартома ще й назвав його "татком".

ТрампНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Від початку доби на фронті відбулось 111 боїв – Генштаб
У Німеччині підліток зізнався у вбивстві українки та її дитини
ЄС і Україна погодили новий формат торгівлі на заміну "торговельного безвізу"
У "Дії" з’явилася послуга заміни техпаспорта авто онлайн
фотоПісля звільнення родина начальника Херсонської МВА Мрочка придбала маєток під Києвом – ЗМІ
В Україні розробили набої для знищення дронів
Усі новини...
Трамп
ЗМІ: Трамп обіцяв союзникам, що РФ не нападе на НАТО, поки він президент
Ердоган: Трамп може долучитись до мирних переговорів щодо України, якщо приїде Путін
Мелоні – Трампу: Таку рішучість, як щодо Ірану, потрібно проявити щодо війни в Україні
Останні новини
05:44
Netflix транслюватиме космічні програми NASA – старт уже цього літа
04:32
Велика Британія запускає проєкт зі створення синтетичного людського геному
04:01
Через скорочення фінансування USAID може загинути понад 14 млн людей до 2030 року – дослідження
03:15
Оновлено, ФотоРосія завдала чотирьох ударів по Запоріжжю: пошкоджено підприємство та житлові будинки
02:51
Трамп скасував економічні санкції проти Сирії
01:49
тенісПерша сенсація Вімблдону: дев'ятий сіяний росіянин вилетів у стартовому матчі
01:31
відеоУ тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян після атаки дронів – Коваленко
00:39
США схвалили продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб на понад півмільярда доларів
23:59
Кличко зберігає статус найкращого боксера за всю історію України: на якому місці Усик
23:58
Картини українських художників, які мала знищити радянська влада, покажуть у Національному художньому музеї
Усі новини...
Реклама:
Реклама: