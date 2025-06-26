Трамп назвал саммит НАТО в Гааге при своем участии "самым продуктивным в истории"

Президент США Дональд Трамп расхвалил как "самый продуктивный в истории" саммит НАТО, прошедший в Гааге 24-25 июня на фоне опасений срыва этой встречи в связи с непредсказуемостью действующего президента США.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь Трампа: "Вчерашний саммит НАТО был величественным, наиболее объединенным и продуктивным в истории. Замечательный день с невероятными и заботливыми лидерами. Договоренность о 5% придает НАТО реальную силу!"

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