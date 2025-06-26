Трамп назвал саммит НАТО в Гааге при своем участии "самым продуктивным в истории"
Четверг, 26 июня 2025, 18:32
Президент США Дональд Трамп расхвалил как "самый продуктивный в истории" саммит НАТО, прошедший в Гааге 24-25 июня на фоне опасений срыва этой встречи в связи с непредсказуемостью действующего президента США.
Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь Трампа: "Вчерашний саммит НАТО был величественным, наиболее объединенным и продуктивным в истории. Замечательный день с невероятными и заботливыми лидерами. Договоренность о 5% придает НАТО реальную силу!"
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Предыстория:
- Как сообщала "ЕП" в своей статье, задача "задобрить Трампа" была ключевой для хозяев гаагского саммита, этого не скрывали.
- В частности, Трампу устроили ночлег в королевском дворце, а монаршая семья уделяла ему особое внимание и заботу.
- Программу саммита подстроили под все прихоти президента США, а многие лидеры, в частности генсек НАТО Марк Рютте, открыто льстили Трампу.
- Трамп приложил усилия, чтобы это заметили все вокруг. Не спрашивая разрешения, он опубликовал персональное и очень лестное письмо, которое ему прислал Рютте – на что Рютте ответил еще большей похвалой в адрес американского лидера, а затем в шутку еще и назвал его "папой".