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Всі лідери ЄС, крім угорського, виступили за переговори з Україною та звернулися до ЄК

Сергій Сидоренко, Тетяна ОлійникЧетвер, 26 червня 2025, 20:45
Всі лідери ЄС, крім угорського, виступили за переговори з Україною та звернулися до ЄК
Фото - getty images

Через вето з боку Угорщини саміт Європейського союзу не зміг дійти спільної думки щодо відносин та подальшого зближення з Україною.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя

Деталі: Зважаючи на системність вето з боку угорського лідера, решта столиць продовжили практику ухвалення рішень у форматі "Євросоюз мінус Угорщина". Рішення знайшло "тверду підтримку" решти 26 держав, повідомили у Європейській раді.

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Усі держави Євросоюзу, крім Угорщини, стверджують що Європейська рада "підтверджує невід’ємне право України на вибір власної долі" і "непохитно підтримує шлях України до членства в ЄС". Також вони високо оцінили темпи реформ, пов’язаних з процесом вступу і привітали "значний прогрес"

Важливим елементом стало рішення 26 держав закликати Україну і Єврокомісію "активізувати роботу щодо вступу"

Також всі члени ЄС, крім Угорщини, погодилися взяти до відома "оцінку Комісії про те, що Україна готова до відкриття кластеру Основи". Втім, для формального відкриття переговорів за кластером необхідна одностайна згода усіх 27 членів ЄС.

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Як повідомлялося, Угорщина налаштована і далі блокувати рух України в ЄС. Про це йшлося у статті "Євросоюз між Орбаном і Трампом".

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ЄС
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