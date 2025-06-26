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Все лидеры ЕС, кроме венгерского, выступили за переговоры с Украиной и обратились к ЕК

Сергей Сидоренко, Татьяна ОлейникЧетверг, 26 июня 2025, 20:45
Все лидеры ЕС, кроме венгерского, выступили за переговоры с Украиной и обратились к ЕК
Фото - getty images

Из-за вето со стороны Венгрии саммит Европейского союза не смог прийти к общему мнению относительно отношений и дальнейшего сближения с Украиной.

Источник: об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя

Детали: Учитывая системность вето со стороны венгерского лидера, остальные столицы продолжили практику принятия решений в формате "Евросоюз минус Венгрия". Решение нашло "твердую поддержку" остальных 26 государств, сообщили в Европейском совете.

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Все государства Евросоюза, кроме Венгрии, утверждают, что Европейский совет "подтверждает неотъемлемое право Украины на выбор собственной судьбы" и "непоколебимо поддерживает путь Украины к членству в ЕС". Также они высоко оценили темпы реформ, связанных с процессом вступления, и приветствовали "значительный прогресс".

Важным элементом стало решение 26 государств призвать Украину и Еврокомиссию "активизировать работу по вступлению".

Также все члены ЕС, кроме Венгрии, согласились принять к сведению "оценку Комиссии о том, что Украина готова к открытию кластера "Основы". Впрочем, для формального открытия переговоров по кластеру необходимо единодушное согласие всех 27 членов ЕС.

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Как сообщалось, Венгрия настроена и дальше блокировать движение Украины в ЕС. Об этом шла речь в статье "Евросоюз между Орбаном и Трампом".

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ЕС
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