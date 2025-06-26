Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

30 європейських країн висловили стурбованість через втручання РФ у супутниковий звʼязок

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 26 червня 2025, 22:08
30 європейських країн висловили стурбованість через втручання РФ у супутниковий звʼязок
Фото - getty images

Швейцарія та ще 29 європейських держав висловили стурбованість навмисним втручанням Росії в супутниковий зв'язок та сигнали супутникової радіонавігації.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo

Деталі: Перед засіданням Ради Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) Швейцарія підтримала спільну декларацію, в якій закликала організацію вжити заходів щодо Росії.

Реклама:

У декларації йдеться, що, починаючи з 2023 року, "систематичні та цілеспрямовані перешкоди" та втручання вплинули на європейські цивільні супутникові мережі.

Джерела цих перешкод були виявлені в декількох російських містах і в окупованому Криму. Вони ставлять під загрозу громадську безпеку, а також безпеку повітряного і морського судноплавства, йдеться в заяві.

Підписанти декларації відзначають, що у червні ситуація з перешкодами значно погіршилася і поширилась на майже всю територію Польщі та Литви.

РЕКЛАМА:

Вони також висловили жаль, що зусилля кількох міжнародних організацій, зокрема МСЕ, та країн щодо налагодження діалогу з Росією "були проігноровані або не привели до жодних змін".

Європейські супутникові компанії ще минулого року повідомляли про спроби перехоплення телевізійного сигналу з боку Росії, що призводить до переривання мовлення і трансляції пропаганди для дітей.

Швеція також заявляла, що Росія стоїть за "шкідливими перешкодами", навмисно націленими на супутникові мережі країни, які вона вперше помітила через кілька днів після вступу до НАТО.

ЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Від початку доби на фронті відбулось 111 боїв – Генштаб
У Німеччині підліток зізнався у вбивстві українки та її дитини
ЄС і Україна погодили новий формат торгівлі на заміну "торговельного безвізу"
У "Дії" з’явилася послуга заміни техпаспорта авто онлайн
фотоПісля звільнення родина начальника Херсонської МВА Мрочка придбала маєток під Києвом – ЗМІ
В Україні розробили набої для знищення дронів
Усі новини...
ЄС
ЗМІ: Лідери ЄС домовились про продовження санкцій проти РФ, але не погодили новий пакет
Всі лідери ЄС, крім угорського, виступили за переговори з Україною та звернулися до ЄК
Зеленський на саміті лідерів ЄС розповів про основні потреби України
Останні новини
05:44
Netflix транслюватиме космічні програми NASA – старт уже цього літа
04:32
Велика Британія запускає проєкт зі створення синтетичного людського геному
04:01
Через скорочення фінансування USAID може загинути понад 14 млн людей до 2030 року – дослідження
03:15
Оновлено, ФотоРосія завдала чотирьох ударів по Запоріжжю: пошкоджено підприємство та житлові будинки
02:51
Трамп скасував економічні санкції проти Сирії
01:49
тенісПерша сенсація Вімблдону: дев'ятий сіяний росіянин вилетів у стартовому матчі
01:31
відеоУ тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян після атаки дронів – Коваленко
00:39
США схвалили продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб на понад півмільярда доларів
23:59
Кличко зберігає статус найкращого боксера за всю історію України: на якому місці Усик
23:58
Картини українських художників, які мала знищити радянська влада, покажуть у Національному художньому музеї
Усі новини...
Реклама:
Реклама: