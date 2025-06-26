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30 европейских стран выразили обеспокоенность из-за вмешательства РФ в спутниковую связь

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 26 июня 2025, 22:08
30 европейских стран выразили обеспокоенность из-за вмешательства РФ в спутниковую связь
Фото - getty images

Швейцария и еще 29 европейских государств выразили обеспокоенность преднамеренным вмешательством России в спутниковую связь и сигналы спутниковой радионавигации.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo

Детали: Перед заседанием Совета Международного союза электросвязи (МСЭ) Швейцария поддержала совместную декларацию, в которой призвала организацию принять меры в отношении России.

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В декларации говорится, что, начиная с 2023 года, "систематические и целенаправленные помехи" и вмешательство повлияли на европейские гражданские спутниковые сети.

Источники этих помех были обнаружены в нескольких российских городах и в оккупированном Крыму. Они ставят под угрозу общественную безопасность, а также безопасность воздушного и морского судоходства, говорится в заявлении.

Подписанты декларации отмечают, что в июне ситуация с помехами значительно ухудшилась и распространилась почти на всю территорию Польши и Литвы.

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Они также выразили сожаление, что усилия нескольких международных организаций, в частности МСЭ, и стран по налаживанию диалога с Россией "были проигнорированы или не привели к каким-либо изменениям".

Европейские спутниковые компании еще в прошлом году сообщали о попытках перехвата телевизионного сигнала со стороны России, что приводит к прерыванию вещания и трансляции пропаганды для детей.

Швеция также заявляла, что Россия стоит за "вредными помехами", намеренно нацеленными на спутниковые сети страны, которые она впервые заметила через несколько дней после вступления в НАТО.

ЕС
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