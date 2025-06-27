Росія запускала ударні дрони: на Київщині працювала ППО
П'ятниця, 27 червня 2025, 01:09
Увечері 26 червня російська армія запустила ударні БпЛА на територію України. В Київській області працювала ППО.
Джерело: Київська ОВА, Повітряні сили
Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Реклама:
Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги".
Оновлено: О 06:00 оголосили відбій повітряної тривоги.