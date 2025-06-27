Росія запускала ударні дрони: на Київщині працювала ППО

Увечері 26 червня російська армія запустила ударні БпЛА на територію України. В Київській області працювала ППО.

Джерело: Київська ОВА, Повітряні сили

Дослівно: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

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Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги".

Оновлено: О 06:00 оголосили відбій повітряної тривоги.