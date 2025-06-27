Россия запускала ударные дроны: на Киевщине работала ПВО

Вечером 26 июня российская армия запустила ударные БпЛА на территорию Украины. В Киевской области работала ПВО.

Источник: Киевская ОВА, Воздушные силы

Дословно: "Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

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Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги".

Обновлено: В 06:00 объявили отбой воздушной тревоги.