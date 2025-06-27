По всій Україні лунала тривога через зліт МіГ-31K
П'ятниця, 27 червня 2025, 01:00
Повітряні сили повідомляли про зліт російського МіГ-31К – носія аеробалістичної ракети "Кинджал". По всій Україні оголошували повітряну тривогу.
Джерело: Повітряні сили, карта повітряних тривог
Дослівно ПС: "Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область рф)".
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Деталі: Військові повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині курсом на Київщину.
О 01:06 ПС повідомили, що ракета продовжує рух в напрямку Хмельниччини.
Оновлено: О 01:29 почали оголошувати відбої повітряної тривоги в областях.