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По всій Україні лунала тривога через зліт МіГ-31K

Іван Д'яконовП'ятниця, 27 червня 2025, 01:00
По всій Україні лунала тривога через зліт МіГ-31K

Повітряні сили повідомляли про зліт російського МіГ-31К – носія аеробалістичної ракети "Кинджал". По всій Україні оголошували повітряну тривогу. 

ДжерелоПовітряні силикарта повітряних тривог

Дослівно ПС: "Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область рф)".

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Деталі: Військові повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині курсом на Київщину.

О 01:06 ПС повідомили, що ракета продовжує рух в напрямку Хмельниччини.

Оновлено: О 01:29 почали оголошувати відбої повітряної тривоги в областях.

повітряна тривогаракетний удар
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