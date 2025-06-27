По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ-31K

Воздушные силы сообщили о взлете российского МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". По всей Украине объявили воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно ВС: "Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ)".

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Детали: Военные сообщили о скоростной цели в Черниговской области, направляющейся в Киевскую область.

В 01:06 ПС сообщили, что ракета продолжает движение в направлении Хмельницкой области.

Обновлено: В 01:29 начали объявлять отбои воздушной тревоги в областях.