По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ-31K
Пятница, 27 июня 2025, 01:00
Воздушные силы сообщили о взлете российского МиГ-31К – носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". По всей Украине объявили воздушную тревогу.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог
Дословно ВС: "Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ)".
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Детали: Военные сообщили о скоростной цели в Черниговской области, направляющейся в Киевскую область.
В 01:06 ПС сообщили, что ракета продолжает движение в направлении Хмельницкой области.
Обновлено: В 01:29 начали объявлять отбои воздушной тревоги в областях.