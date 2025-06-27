Лутнік: США та Китай остаточно узгодили тарифи

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Вашингтон і Пекін досягли остаточної домовленості щодо мит.

Джерело: Лутнік в ефірі Bloomberg Television

Деталі: За словами міністра торгівлі США, остаточна угода, що регулює тарифи між двома країнами, була підписана два дні тому. Її зміст відображає компроміс, досягнутий під час двох раундів переговорів – спочатку в Женеві, а згодом у Лондоні.

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"Ця угода була підписана і завірена два дні тому", – сказав Лутнік.

Домовленість передбачає не лише зниження тарифів, а й обопільні зобов’язання: Китай поновить постачання рідкісноземельних елементів до США, натомість Вашингтон поступово скасовуватиме низку обмежень на експорт до Китаю стратегічно важливих матеріалів, зокрема етану (що використовується для виробництва пластмас у Китаї), програмного забезпечення для мікросхем і реактивних двигунів.

Однак ці обмеження не будуть скасовані, доки з Китаю не почнуть надходити магніти, сказав Лутнік.

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"Вони постачатимуть нам рідкоземи", і як тільки вони це зроблять, "ми скасуємо наші контрзаходи", – заявив Лутнік.

Остаточне затвердження угоди очікується з боку президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна.

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