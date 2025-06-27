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Лутнік: США та Китай остаточно узгодили тарифи

Іван Д'яконовП'ятниця, 27 червня 2025, 02:01
Лутнік: США та Китай остаточно узгодили тарифи
Говард Лутнік. Фото: Getty Images

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що Вашингтон і Пекін досягли остаточної домовленості щодо мит. 

Джерело: Лутнік в ефірі Bloomberg Television 

Деталі: За словами міністра торгівлі США, остаточна угода, що регулює тарифи між двома країнами, була підписана два дні тому. Її зміст відображає компроміс, досягнутий під час двох раундів переговорів – спочатку в Женеві, а згодом у Лондоні.

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"Ця угода була підписана і завірена два дні тому", – сказав Лутнік.

Домовленість передбачає не лише зниження тарифів, а й обопільні зобов’язання: Китай поновить постачання рідкісноземельних елементів до США, натомість Вашингтон поступово скасовуватиме низку обмежень на експорт до Китаю стратегічно важливих матеріалів, зокрема етану (що використовується для виробництва пластмас у Китаї), програмного забезпечення для мікросхем і реактивних двигунів.

Однак ці обмеження не будуть скасовані, доки з Китаю не почнуть надходити магніти, сказав Лутнік.

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"Вони постачатимуть нам рідкоземи", і як тільки вони це зроблять, "ми скасуємо наші контрзаходи", – заявив Лутнік.

Остаточне затвердження угоди очікується з боку президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Передісторія:

  • Згідно з домовленістю, США мали тимчасово знизити тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на американський імпорт зі 125% до 10%. Сторони також домовилися створити "механізм для продовження обговорень щодо економічних і торговельних відносин".
  • Дональд Трамп підняв тарифи на імпорт з Китаю до 145%, а Пекін своїми заходами у відповідь підвищив тарифи на американські товари до 125%.
  • За квітень експорт з Китаю до США обвалився на 21%, а від бізнесу почали лунати побоювання про загрозу дефіциту товарів і компонентів. Під кінець квітня Трамп почав визнавати, що безпрецедентні мита проти Китаю доведеться знизити.

тарифиСШАКитай
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