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Лутник: США и Китай окончательно согласовали тарифы

Иван ДьяконовПятница, 27 июня 2025, 02:01
Лутник: США и Китай окончательно согласовали тарифы
Говард Лутник. Фото: Getty Images

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Вашингтон и Пекин достигли окончательной договоренности по пошлинам.

Источник: Лутник в эфире Bloomberg Television

Детали: По словам министра торговли США, окончательное соглашение, регулирующее тарифы между двумя странами, было подписано два дня назад. Его содержание отражает компромисс, достигнутый в ходе двух раундов переговоров – сначала в Женеве, а затем в Лондоне.

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"Это соглашение было подписано и заверено два дня назад", – сказал Лутник.

Соглашение предусматривает не только снижение тарифов, но и взаимные обязательства: Китай возобновит поставки редкоземельных элементов в США, а Вашингтон постепенно отменит ряд ограничений на экспорт в Китай стратегически важных материалов, в частности этана (используемого для производства пластмасс в Китае), программного обеспечения для микросхем и реактивных двигателей.

Однако эти ограничения не будут отменены, пока из Китая не начнут поступать магниты, сказал Лутник.

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"Они будут поставлять нам редкоземельные элементы", и как только они это сделают, "мы отменим наши контрмеры", – заявил Лутник.

Окончательное утверждение соглашения ожидается со стороны президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

Предыстория:

  • Согласно договоренности, США должны были временно снизить тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на американский импорт со 125% до 10%. Стороны также договорились создать "механизм для продолжения обсуждений по экономическим и торговым отношениям".
  • Дональд Трамп поднял тарифы на импорт из Китая до 145%, а Пекин своими ответными мерами повысил тарифы на американские товары до 125%.
  • За апрель экспорт из Китая в США обвалился на 21%, а от бизнеса начали раздаваться опасения об угрозе дефицита товаров и компонентов. В конце апреля Трамп начал признавать, что беспрецедентные пошлины против Китая придется снизить.

тарифыСШАКитай
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