Лутник: США и Китай окончательно согласовали тарифы

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Вашингтон и Пекин достигли окончательной договоренности по пошлинам.

Источник: Лутник в эфире Bloomberg Television

Детали: По словам министра торговли США, окончательное соглашение, регулирующее тарифы между двумя странами, было подписано два дня назад. Его содержание отражает компромисс, достигнутый в ходе двух раундов переговоров – сначала в Женеве, а затем в Лондоне.

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"Это соглашение было подписано и заверено два дня назад", – сказал Лутник.

Соглашение предусматривает не только снижение тарифов, но и взаимные обязательства: Китай возобновит поставки редкоземельных элементов в США, а Вашингтон постепенно отменит ряд ограничений на экспорт в Китай стратегически важных материалов, в частности этана (используемого для производства пластмасс в Китае), программного обеспечения для микросхем и реактивных двигателей.

Однако эти ограничения не будут отменены, пока из Китая не начнут поступать магниты, сказал Лутник.

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"Они будут поставлять нам редкоземельные элементы", и как только они это сделают, "мы отменим наши контрмеры", – заявил Лутник.

Окончательное утверждение соглашения ожидается со стороны президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

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