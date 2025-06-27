Лутник: США и Китай окончательно согласовали тарифы
Министр торговли США Говард Лутник заявил, что Вашингтон и Пекин достигли окончательной договоренности по пошлинам.
Источник: Лутник в эфире Bloomberg Television
Детали: По словам министра торговли США, окончательное соглашение, регулирующее тарифы между двумя странами, было подписано два дня назад. Его содержание отражает компромисс, достигнутый в ходе двух раундов переговоров – сначала в Женеве, а затем в Лондоне.
"Это соглашение было подписано и заверено два дня назад", – сказал Лутник.
Соглашение предусматривает не только снижение тарифов, но и взаимные обязательства: Китай возобновит поставки редкоземельных элементов в США, а Вашингтон постепенно отменит ряд ограничений на экспорт в Китай стратегически важных материалов, в частности этана (используемого для производства пластмасс в Китае), программного обеспечения для микросхем и реактивных двигателей.
Однако эти ограничения не будут отменены, пока из Китая не начнут поступать магниты, сказал Лутник.
"Они будут поставлять нам редкоземельные элементы", и как только они это сделают, "мы отменим наши контрмеры", – заявил Лутник.
Окончательное утверждение соглашения ожидается со стороны президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Предыстория:
- Согласно договоренности, США должны были временно снизить тарифы на китайские товары со 145% до 30%, а Китай снизит пошлины на американский импорт со 125% до 10%. Стороны также договорились создать "механизм для продолжения обсуждений по экономическим и торговым отношениям".
- Дональд Трамп поднял тарифы на импорт из Китая до 145%, а Пекин своими ответными мерами повысил тарифы на американские товары до 125%.
- За апрель экспорт из Китая в США обвалился на 21%, а от бизнеса начали раздаваться опасения об угрозе дефицита товаров и компонентов. В конце апреля Трамп начал признавать, что беспрецедентные пошлины против Китая придется снизить.