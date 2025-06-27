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Кошта: Європа має створити спільну систему оборони для ефективного стримування Росії

Іван Д'яконовП'ятниця, 27 червня 2025, 05:03
Кошта: Європа має створити спільну систему оборони для ефективного стримування Росії
Фото: Getty Images

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що Європейському Союзу потрібна єдина система оборони, яка дозволить ефективно стримувати Росію.

Джерело: Кошта під час підсумкової пресконференції після засідання Європейської Ради в Брюсселі

Деталі: Кошта заявив, що в умовах зростаючих безпекових викликів, пов’язаних насамперед з агресією Росії, Євросоюз більше не може дозволити собі фрагментовану оборонну політику. Натомість потрібна скоординована, загальноєвропейська система.

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Очільник Європейської Ради наголосив на необхідності відмовитись від усталеної практики дублювання оборонних спроможностей у кожній окремій державі та закликав до консолідації зусиль: спільних закупівель, уніфікації стандартів, розвитку оборонної промисловості та залучення приватного капіталу.

Пряма мова: "Нам потрібно побудувати спільну європейську систему оборони і стримувати агресію. Нам не потрібно дублювати ті самі можливості в кожній державі-члені. Нам не потрібно помножувати на 27 усі наші інвестиції в оборону. Нам потрібна ефективність і справедливий розподіл навантаження"

Деталі: У межах цього підходу реалізується перший пакет інвестицій в європейську оборону через інструмент SAFE – фінансовий механізм, який має сприяти раціоналізації витрат та зміцненню стратегічної автономії ЄС.

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"Ми працюємо над тим, як витрачати кошти ефективніше, інвестуючи разом більш раціонально, більш ефективно як команда — шляхом об’єднання попиту, спільних закупівель, стандартизації та спрощення, стимулювання європейських досліджень, європейської промисловості, європейських робочих місць", – додав він.

ЄСРосіявійна
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