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Кошта: Европа должна создать общую систему обороны для эффективного сдерживания России

Иван ДьяконовПятница, 27 июня 2025, 05:03
Кошта: Европа должна создать общую систему обороны для эффективного сдерживания России
Фото: Getty Images

Президент Европейского Совета Антониу Кошта заявил, что Европейскому Союзу нужна единая система обороны, которая позволит эффективно сдерживать Россию.

Источник: Кошта во время итоговой пресс-конференции после заседания Европейского Совета в Брюсселе

Детали: Кошта заявил, что в условиях растущих вызовов безопасности, связанных прежде всего с агрессией России, Евросоюз больше не может позволить себе фрагментированную оборонную политику. Вместо этого нужна скоординированная, общеевропейская система.

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Глава Европейского Совета подчеркнул необходимость отказаться от устоявшейся практики дублирования оборонных возможностей в каждом отдельном государстве и призвал к консолидации усилий: совместных закупок, унификации стандартов, развития оборонной промышленности и привлечения частного капитала.

Прямая речь: "Нам нужно построить общую европейскую систему обороны и сдерживать агрессию. Нам не нужно дублировать одни и те же возможности в каждом государстве-члене. Нам не нужно умножать на 27 все наши инвестиции в оборону. Нам нужна эффективность и справедливое распределение нагрузки".

Детали: В рамках этого подхода реализуется первый пакет инвестиций в европейскую оборону через инструмент SAFE – финансовый механизм, который должен способствовать рационализации расходов и укреплению стратегической автономии ЕС.

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"Мы работаем над тем, как тратить средства более эффективно, инвестируя вместе более рационально, более эффективно как команда – путем объединения спроса, совместных закупок, стандартизации и упрощения, стимулирования европейских исследований, европейской промышленности, европейских рабочих мест", – добавил он.

ЕСРосcиявойна
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