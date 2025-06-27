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У Японії стратили "вбивцю з Twitter", засудженого за вбивство і розчленування дев’яти людей

Іван Д'яконовП'ятниця, 27 червня 2025, 06:47
У Японії стратили вбивцю з Twitter, засудженого за вбивство і розчленування дев’яти людей
Фото: Getty Images

У п’ятницю, 27 червня, в токійському ізоляторі повісили Такахіро Сіраїші, відомого як "вбивця з Twitter", засудженого до смертної кари за серію жорстоких убивств у 2017 році.

Джерело: Bloomberg, The Guardian

Деталі: 34-річного чоловіка засудили до смертної кари у 2020 році за серію жорстоких убивств, що шокували японське суспільство. Його жертвами стали вісім жінок віком від 15 до 26 років та один чоловік – хлопець однієї з жінок. Злочини були скоєні у квартирі Сіраїші в місті Дзама, поблизу Токіо, де поліція згодом виявила частини тіл жертв у холодильниках.

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Слідство встановило, що Сіраїші знаходив жертв через Twitter, де вони публікували дописи із суїцидальними думками. Він пропонував їм "допомогу" у здійсненні самогубства, заманював до себе, після чого ґвалтував, убивав і розчленовував. Чоловіка, який був хлопцем однієї з жертв, він убив, аби приховати свої злочини.

Японіявбивствосуднадзвичайна подія
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