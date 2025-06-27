Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Японии казнили "убийцу из Twitter", осужденного за жестокое убийство девяти человек

Иван ДьяконовПятница, 27 июня 2025, 06:47
В Японии казнили убийцу из Twitter, осужденного за жестокое убийство девяти человек
Фото: Getty Images

В пятницу, 27 июня, в токийском изоляторе повесили Такахиро Сираиши, известного как "убийца из Twitter", приговоренного к смертной казни за серию жестоких убийств в 2017 году.

Источник: Bloomberg, The Guardian

Детали: 34-летнего мужчину приговорили к смертной казни в 2020 году за серию жестоких убийств, которые шокировали японское общество. Его жертвами стали восемь женщин в возрасте от 15 до 26 лет и один мужчина – парень одной из женщин. Преступления были совершены в квартире Сираиши в городе Дзама, недалеко от Токио, где полиция впоследствии обнаружила части тел жертв в холодильниках.

Реклама:

Следствие установило, что Сираиши находил жертв через Twitter, где они публиковали сообщения с суицидальными мыслями. Он предлагал им "помощь" в совершении самоубийства, заманивал к себе, после чего насиловал, убивал и расчленял. Мужчину, который был парнем одной из жертв, он убил, чтобы скрыть свои преступления.

Японияубийствосудчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
С начала суток на фронте произошло 111 боев – Генштаб
В Германии подросток признался в убийстве украинки и ее ребенка
ЕС и Украина согласовали новый формат торговли на замену "торгового безвиза"
У "Дії" появилась услуга замены техпаспорта автомобиля онлайн
фотоПосле увольнения семья начальника Херсонской МВА Мрочко приобрела имение под Киевом – СМИ
В Украине разработали патроны для уничтожения дронов
Все новости...
Япония
Шмыгаль рассказал, на какие нужды восстановления правительство потратит 22 миллиарда JICA и ЕС
Зеленский и премьер Японии обсудили сотрудничество РФ с КНДР и Ираном и ужесточение санкций
Япония поможет Украине деньгами из активов РФ: куда пойдут средства
Последние новости
04:32
Великобритания запускает проект по созданию синтетического человеческого генома
04:01
Из-за сокращения финансирования USAID может погибнуть более 14 млн человек до 2030 года – исследование
03:15
Обновлено, фотоРоссия нанесла четыре удара по Запорожью: повреждены предприятие и жилые дома
02:51
Трамп отменил экономические санкции против Сирии
01:49
теннисПервая сенсация Уимблдона: девятый сеяный россиянин вылетел в стартовом матче
01:31
відеоВо временно оккупированном Луганске пылает логистика россиян после атаки дронов – Коваленко
00:39
США одобрили продажу Израилю систем наведения для авиабомб на более чем полмиллиарда долларов
23:59
Кличко сохраняет статус лучшего боксера за всю историю Украины: на каком месте Усик
23:58
Картины украинских художников, которые должны были уничтожить советские власти, покажут в Национальном художественном музее
23:47
Новости экономики 30 июня: нефть дешевеет, "Сбербанк" ожидает тяжелые времена для экономики РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: