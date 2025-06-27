В Японии казнили "убийцу из Twitter", осужденного за жестокое убийство девяти человек

В пятницу, 27 июня, в токийском изоляторе повесили Такахиро Сираиши, известного как "убийца из Twitter", приговоренного к смертной казни за серию жестоких убийств в 2017 году.

Источник: Bloomberg, The Guardian

Детали: 34-летнего мужчину приговорили к смертной казни в 2020 году за серию жестоких убийств, которые шокировали японское общество. Его жертвами стали восемь женщин в возрасте от 15 до 26 лет и один мужчина – парень одной из женщин. Преступления были совершены в квартире Сираиши в городе Дзама, недалеко от Токио, где полиция впоследствии обнаружила части тел жертв в холодильниках.

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Следствие установило, что Сираиши находил жертв через Twitter, где они публиковали сообщения с суицидальными мыслями. Он предлагал им "помощь" в совершении самоубийства, заманивал к себе, после чего насиловал, убивал и расчленял. Мужчину, который был парнем одной из жертв, он убил, чтобы скрыть свои преступления.