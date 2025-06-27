На фронті майже 190 бойових зіткнень: 56 штурмів відбито на Покровському напрямку

Протягом минулої доби на всіх напрямках фронту відбулося 187 бойових зіткнень, найгарячіша ситуація – на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 56 атак росіян.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 28 атак загарбників. Також ворог завдав шість авіаційних ударів, застосувавши при цьому дев’ять керованих авіаційних бомб, та здійснив 273 обстріли, чотири із яких – із реактивних систем залпового вогню.

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На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Глибоке, Зибине, Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка, Кіндрашівка, Мала Шапківка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, та в напрямках Ольгівки, Середнього, Колодязів, Зеленої Долини, Торського.

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На Сіверському напрямку ворог здійснив дві спроби йти вперед в напрямках Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямках Маркового, Білої Гори та Бондарного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік Торецька, Дачного, Щербинівки, Олександро-Калинового, Диліївки, Романівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новомиколаївка, Котлярівка, Мирноград, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Котлине, Муравка, Зелений Кут та в бік Володимирівки.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 25 атак поблизу населених пунктів Зірка, Ялта, Запоріжжя, Багатир, Федорівка, Комар, Одрадне, Мирне, Шевченко, Зелене Поле та в напрямку Воскресенки.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив п’ять безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.