Керівник Київської військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що у ніч на 27 червня російські війська завдали удару по Київщині дронами та ракетами, унаслідок чого постраждав чоловік.

Джерело: Калашник у Тelegram

Пряма мова: "В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

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На жаль, унаслідок ворожої атаки у Фастівському районі поранення отримав чоловік 1963 року. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Від госпіталізації відмовився".

Деталі: За словами Калашника, наслідки удару зафіксували в трьох районах області.

У Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку. У Білоцерківському – приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.

Зазначається, що об’єкти критичної інфраструктури не постраждали. Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та уточненням інформації.