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Росіяни атакували Київщину дронами і ракетами: є поранений та пошкоджені будівлі – КОВА

Анастасія ПроцП'ятниця, 27 червня 2025, 09:34
Росіяни атакували Київщину дронами і ракетами: є поранений та пошкоджені будівлі – КОВА
Ілюстративне фото: Getty Images

Керівник Київської військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що у ніч на 27 червня російські війська завдали удару по Київщині дронами та ракетами, унаслідок чого постраждав чоловік.

Джерело: Калашник у Тelegram 

Пряма мова: "В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. 

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На жаль, унаслідок ворожої атаки у Фастівському районі поранення отримав чоловік 1963 року. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Від госпіталізації відмовився".

Деталі: За словами Калашника, наслідки удару зафіксували в трьох районах області.
У Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку. У Білоцерківському – приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.

Зазначається, що об’єкти критичної інфраструктури не постраждали. Оперативні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки та уточненням інформації.

Київська область
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