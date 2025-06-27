Россияне атаковали Киевскую область дронами и ракетами: есть раненый и повреждены здания – КОВА

Руководитель Киевской военной администрации Николай Калашник сообщил, что в ночь на 27 июня российские войска нанесли удар по Киевской области дронами и ракетами, в результате чего пострадал человек.

Источник: Калашник в Тelegram

Прямая речь: "В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

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К сожалению, в результате вражеской атаки в Фастовском районе ранения получил мужчина 1963 года. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте. От госпитализации отказался".

Детали: По словам Калашника, последствия удара зафиксировали в трех районах области.

В Бориспольском и Фастовском районах повреждены по одному частному дому. В Белоцерковском – помещение шиномонтажа и пять автомобилей.

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Отмечается, что объекты критической инфраструктуры не пострадали. Оперативные службы работают над ликвидацией последствий атаки и уточнением информации.