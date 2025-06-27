КМІС: 41% українців вважають, що країна рухається до авторитаризму, 50% - до демократії

За результатами опитування, 50% українців вважають, що Україна скоріше рухається до розвитку демократії, водночас 41% відчувають рух до авторитаризму, ще 9% - не визначились.

Джерело: опитування "Київського міжнародного інституту соціології" (КМІС) 2 травня - 3 червня 2025 року

Деталі: Соціологи зазначили, що не мають даних для порівняння, зокрема, до 2022 року, але, "скоріше за все, ситуація була або подібною до поточної, або навіть гіршою (враховуючи кореляцію цього погляду із ставленням до влади)".

Реклама:

Як Ви вважаєте, у своєму розвитку Україна скоріше рухається...?

Також у КМІС оприлюднили дані, як оцінюють напрямок розвитку країни ті, хто не довіряє, або довіряє президенту Володимиру Зеленському. Зокрема, серед тих, хто не довіряє президенту, абсолютна більшість (82% у випадку тих, хто зовсім не довіряє, і 84% у випадку тих, хто скоріше не довіряє) вважають, що країна рухається до авторитаризму.

Водночас ті, хто довіряють президенту, більш оптимістично дивляться на розвиток ситуації, проте серед них є диференціація. Так, серед тих, хто повністю довіряє Зеленському, 76% говорять про рух до більшої демократичності і лише 7% бачать розвиток авторитаризму.

РЕКЛАМА:

Водночас серед тих, хто скоріше довіряє президенту, уже 50% бачать рух до демократії, а частка тих, хто бачить рух до авторитаризму сягає 41%.

Україна скоріше йде до більшої демократичності/розвитку авторитаризму у розрізі довіри президенту

Довідково: Власне опитування КМІС "Омнібус" 28 травня - 3 червня 2025 року проводилось методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна уряду територія). Всього було опитано 1092 респонденти у віці 18 років і старше.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 3,9% для показників, близьких до 50%, 3,4% для показників, близьких до 25%, 2,4% - для показників, близьких до 10%, 1,7% - для показників, близьких до 5%.