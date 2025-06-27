Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

КМИС: 41% украинцев считают, что страна движется к авторитаризму, 50% - к демократии

Станислав ПогориловПятница, 27 июня 2025, 11:25
КМИС: 41% украинцев считают, что страна движется к авторитаризму, 50% - к демократии
фото: Getty Images

По результатам опроса, 50% украинцев считают, что Украина скорее движется к развитию демократии, в то же время 41% чувствуют движение к авторитаризму, еще 9% - не определились.

Источник: опрос "Киевского международного института социологии" (КМИС) 2 мая - 3 июня 2025 года

Детали: Социологи отметили, что не имеют данных для сравнения, в частности, до 2022 года, но, "скорее всего, ситуация была или подобной текущей, или даже хуже (учитывая корреляцию этого взгляда с отношением к власти)".

Реклама:

Как Вы считаете, в своем развитии Украина скорее движется...?

 

Также в КМИС обнародовали данные, как оценивают направление развития страны те, кто не доверяет или доверяет президенту Владимиру Зеленскому. В частности, среди тех, кто не доверяет президенту, абсолютное большинство (82% в случае тех, кто совсем не доверяет, и 84% в случае тех, кто скорее не доверяет) считают, что страна движется к авторитаризму.

В то же время те, кто доверяют президенту, более оптимистично смотрят на развитие ситуации, однако среди них есть дифференциация. Так, среди тех, кто полностью доверяет Зеленскому, 76% говорят о движении к большей демократичности и только 7% видят развитие авторитаризма.

РЕКЛАМА:

В то же время среди тех, кто скорее доверяет президенту, уже 50% видят движение к демократии, а доля тех, кто видит движение к авторитаризму достигает 41%.

Украина скорее идет к большей демократичности/развитию авторитаризма в разрезе доверия президенту

 

Справочно: Собственный опрос КМИС "Омнибус" 28 мая - 3 июня 2025 года проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная правительству территория). Всего было опрошено 1092 респондента в возрасте 18 лет и старше.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 3,9% для показателей, близких к 50%, 3,4% для показателей, близких к 25%, 2,4% - для показателей, близких к 10%, 1,7% - для показателей, близких к 5%.

опросУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Глава МИД Словакии допустил, что Запад должен простить РФ "все, что произошло"
дополненоЗеленский присвоил погибшему пилоту F-16 Устименко звание Героя Украины
Сенатор Грэм заявил, что Трамп поддержал законопроект о санкциях против РФ, но "ослабленный"
Чехия предотвратила покушение Китая на вице-президента Тайваня в 2024 году
В Венгрии заявили о снятии санкций США, которые мешали россиянам расширить АЭС "Пакш"
картаСтвольная артиллерия РФ нанесла удар за километр от Сум – УП
Все новости...
опрос
Опрос: 46% поляков хотели бы приостановить военную помощь Украине
Зеленскому доверяют почти 50% украинцев, но Залужному больше – опрос
Уровень доверия к Зеленскому в мае снизился – КМИС
Последние новости
23:52
Бугрова добыла первую в истории Украины бронзу на бадминтонном US Open-2025
23:35
Реабилитация, отеки или спортивные травмы: как работают тейпы и что о них говорит наука
23:05
Враг наиболее активен на Покровском и Лиманском направлениях – Генштаб
22:58
Женская сборная Украины по волейболу победила Венгрию и в третий раз выиграла Золотую Евролигу-2025
22:24
колонкаАнтидронные сетки, дороги и повсеместные "Шахеды": Кириленко – о ситуации на Сумщине
22:22
видеоНа Северском направлении военные взяли в плен наемников РФ из Камеруна
22:02
Магучих уверенно одержала победу в прыжках в высоту на командном чемпионате Европы
21:51
Шмыгаль встретился с премьером Испании: обсудили оборонное сотрудничество и евроинтеграцию
21:31
Житель Харькова нашел на огороде вражеский БпЛА, который не взорвался
21:16
Сборная Украины по волейболу переиграла Болгарию в Лиге наций
Все новости...
Реклама:
Реклама: