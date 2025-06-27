КМИС: 41% украинцев считают, что страна движется к авторитаризму, 50% - к демократии

По результатам опроса, 50% украинцев считают, что Украина скорее движется к развитию демократии, в то же время 41% чувствуют движение к авторитаризму, еще 9% - не определились.

Источник: опрос "Киевского международного института социологии" (КМИС) 2 мая - 3 июня 2025 года

Детали: Социологи отметили, что не имеют данных для сравнения, в частности, до 2022 года, но, "скорее всего, ситуация была или подобной текущей, или даже хуже (учитывая корреляцию этого взгляда с отношением к власти)".

Реклама:

Как Вы считаете, в своем развитии Украина скорее движется...?

Также в КМИС обнародовали данные, как оценивают направление развития страны те, кто не доверяет или доверяет президенту Владимиру Зеленскому. В частности, среди тех, кто не доверяет президенту, абсолютное большинство (82% в случае тех, кто совсем не доверяет, и 84% в случае тех, кто скорее не доверяет) считают, что страна движется к авторитаризму.

В то же время те, кто доверяют президенту, более оптимистично смотрят на развитие ситуации, однако среди них есть дифференциация. Так, среди тех, кто полностью доверяет Зеленскому, 76% говорят о движении к большей демократичности и только 7% видят развитие авторитаризма.

РЕКЛАМА:

В то же время среди тех, кто скорее доверяет президенту, уже 50% видят движение к демократии, а доля тех, кто видит движение к авторитаризму достигает 41%.

Украина скорее идет к большей демократичности/развитию авторитаризма в разрезе доверия президенту

Справочно: Собственный опрос КМИС "Омнибус" 28 мая - 3 июня 2025 года проводился методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) во всех регионах Украины (подконтрольная правительству территория). Всего было опрошено 1092 респондента в возрасте 18 лет и старше.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 3,9% для показателей, близких к 50%, 3,4% для показателей, близких к 25%, 2,4% - для показателей, близких к 10%, 1,7% - для показателей, близких к 5%.