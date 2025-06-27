Орбан заявив, що Угорщина зупинила вступ України до ЄС

Глава угорського уряду Віктор Орбан стверджує, що результати так званого "референдуму" щодо членства України в ЄС, проведений за ініціативою його уряду, дозволили зупинити вступ України,

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex

Деталі: Орбан сказав, що Угорщина "розуміє українців та бачить їхню героїчну боротьбу".

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"Також бачимо, що їм потрібна допомога, але хочемо допомагати так, щоб при цьому не знищити себе. Членство України в ЄС означало б, що ми зруйнуємо самих себе. Ми миттєво втягнулися б у війну з Росією і принесли б її на територію ЄС, а отже – й на територію Угорщини", – заявив прем’єр-міністр Угорщини.

"Учора, завдяки понад двом мільйонам голосів на Voks2025, ми зупинили вступ України до Євросоюзу", – додав він.

Глава уряду Угорщини заявив, що Україна не зі своєї вини залишається "невизначеним утворенням".

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"Ми навіть не знаємо, що таке Україна сьогодні, де проходять її кордони. Ця небезпека існувала і в інших країнах колишнього радянського блоку. Саме тому їх спершу приймали в НАТО, бо НАТО могло гарантувати ці кордони. І лише потім ЄС приймав інші відповідні країни", – продовжив Орбан, додавши, що Україну не можна приймати до НАТО, адже це означало б негайну війну.

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