Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Орбан заявив, що Угорщина зупинила вступ України до ЄС

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцП'ятниця, 27 червня 2025, 11:32
Орбан заявив, що Угорщина зупинила вступ України до ЄС
Ілюстративне фото: Getty Images

Глава угорського уряду Віктор Орбан стверджує, що результати так званого "референдуму" щодо членства України в ЄС, проведений за ініціативою його уряду, дозволили зупинити вступ України,

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Telex

Деталі: Орбан сказав, що Угорщина "розуміє українців та бачить їхню героїчну боротьбу".

Реклама:

"Також бачимо, що їм потрібна допомога, але хочемо допомагати так, щоб при цьому не знищити себе. Членство України в ЄС означало б, що ми зруйнуємо самих себе. Ми миттєво втягнулися б у війну з Росією і принесли б її на територію ЄС, а отже – й на територію Угорщини", – заявив прем’єр-міністр Угорщини.

"Учора, завдяки понад двом мільйонам голосів на Voks2025, ми зупинили вступ України до Євросоюзу", – додав він.

Глава уряду Угорщини заявив, що Україна не зі своєї вини залишається "невизначеним утворенням". 

РЕКЛАМА:

"Ми навіть не знаємо, що таке Україна сьогодні, де проходять її кордони. Ця небезпека існувала і в інших країнах колишнього радянського блоку. Саме тому їх спершу приймали в НАТО, бо НАТО могло гарантувати ці кордони. І лише потім ЄС приймав інші відповідні країни", – продовжив Орбан, додавши, що Україну не можна приймати до НАТО, адже це означало б негайну війну.

Нагадаємо:

УгорщинаОрбанЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Міністерство Чернишова можуть ліквідувати – джерела
Свириденко може очолити Кабмін і приведе в уряд кількох своїх людей – УП
18-й пакет санкцій проти РФ блокує Угорщина разом зі Словаччиною – джерело
оновлено, фотоКривий Ріг атакували "Шахеди": трьох людей поранено
До Києва прибув новий глава МЗС Німеччини
доповнено, фото Російські дрони атакували Харківщину: 8 постраждалих, вирували пожежі, є руйнування
Усі новини...
Угорщина
Міністр Польщі закликав Орбана запитати угорців Закарпаття про їхнє прагнення до ЄС
У Орбана оголосили результати пропагандистського "референдуму" щодо України в ЄС
Угорщина та Словаччина заблокували новий пакет санкцій проти РФ до саміту ЄС
Останні новини
13:13
колонка"Невидима" пробема: як допомогти паліативним дітям
13:07
Міністрів освіти, охорони здоров’я та культури можуть замінити – джерела
13:04
Росіяни уперше атакували Харків дроном нового типу "Черніка"
13:04
ЦПД: Росія посилить кампанію з дискредитації євроінтеграції України
12:58
спортГейм, сет і матч: вчимося краще розуміти великий теніс
12:53
Фінал "Гри в кальмара" "потопив" акції корейських партнерів Netflix
12:51
відео Росіяни вдарили дроном по Херсону: поранено чоловіка, згоріло авто
12:50
Земля утримує вдвічі більше тепла, ніж 20 років тому – вчені попереджають про прискорення змін клімату
12:49
Чеська родина заробляє на деталях для російських ракет
12:46
Під час атаки дронів на Кривий Ріг ворог поцілив поруч із ТЦК
Усі новини...
Реклама:
Реклама: