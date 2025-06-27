Орбан заявил, что Венгрия остановила вступление Украины в ЕС

Глава венгерского правительства Виктор Орбан утверждает, что результаты так называемого "референдума" относительно членства Украины в ЕС, проведенный по инициативе его правительства, позволили остановить вступление Украины,

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telex

Детали: Орбан сказал, что Венгрия "понимает украинцев и видит их героическую борьбу".

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"Также мы видим, что им нужна помощь, но хотим помогать так, чтобы при этом не уничтожить себя. Членство Украины в ЕС означало бы, что мы разрушим самих себя. Мы мгновенно втянулись бы в войну с Россией и принесли бы ее на территорию ЕС, а значит – и на территорию Венгрии", – заявил премьер-министр Венгрии.

"Вчера, благодаря более чем двум миллионам голосов на Voks2025, мы остановили вступление Украины в Евросоюз", – добавил он.

Глава правительства Венгрии заявил, что Украина не по своей вине остается "неопределенным образованием".

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"Мы даже не знаем, что такое Украина сегодня, где проходят ее границы. Эта опасность существовала и в других странах бывшего советского блока. Именно поэтому их сначала принимали в НАТО, потому что Альянс мог гарантировать эти границы. И только потом ЕС принимал другие соответствующие страны", – продолжил Орбан, добавив, что Украину нельзя принимать в НАТО, ведь это означало бы немедленную войну.

Напомним: