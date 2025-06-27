ДБР: Працівники Харківського СІЗО залишили затриманого помирати у камері

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру сімом працівникам Харківського СІЗО, які залишили затриманого помирати у камері.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Підозру оголошено колишньому виконувачу обовʼязків начальника Харківського слідчого ізолятора (за даними джерела УП – Юрій Малюк -ред), двом оперуповноваженим, черговому помічнику начальника, старшому по корпусу та двом молодшим інспекторам установи.

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Слідством встановлено, що у квітні 2025 року працівники СІЗО вирішили "виховати" одного із щойно доставлених підозрюваних і з цією метою помістили його до камери із іншим засудженим, що є грубим порушенням закону. Згідно з вимогами, особи, вирок щодо яких ще не набрав законної сили, не можуть утримуватись разом із вже засудженими.

Через кілька годин після переведення потерпілого, засуджений побив його до напівпритомного стану. Однак, замість надання медичної допомоги та негайного виклику швидкої, працівники ізолятора залишили потерпілого у віддаленій камері без допомоги, фактично чекаючи, поки він помре.

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Уночі 14 квітня затриманий помер через черепно-мозкову травму, перелом кісток, пошкодження внутрішніх органів та м’яких тканин. Як показала судово-медична експертиза, своєчасно надана медична допомога могла врятувати йому життя.

Щоб приховати обставини злочину, працівники СІЗО повідомили відповідні органи, що чоловік загинув під час бійки в камері, навмисне замовчавши факт незаконного переведення та бездіяльність у наданні допомоги.

Залежно від ролі кожного, працівники СІЗО підозрюються у:

перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України);

залишенні в небезпеці, що спричинило смерть особи (ч. 3 ст. 135 КК України);

службовій недбалості, що спричинила загибель людини (ч. 3 ст. 367 КК України).

Прокуратура клопотатиме про арешт для колишнього т.в.о. начальника ДУ "Харківський слідчий ізолятор" та двох старших оперуповноважених.

Стосовно ще 4-х колишніх співробітників СІЗО прокурори готують клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Окремо, органами Національної поліції повідомлено про підозру засудженому, який завдав потерпілому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті (ч. 2 ст. 121 КК України).