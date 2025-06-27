ГБР: Работники Харьковского СИЗО оставили задержанного умирать в камере

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении семерым работникам Харьковского СИЗО, которые оставили задержанного умирать в камере.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Подозрение объявлено бывшему исполняющему обязанности начальника Харьковского следственного изолятора (по данным источника УП - Юрий Малюк -ред), двум оперуполномоченным, дежурному помощнику начальника, старшему по корпусу и двум младшим инспекторам учреждения.

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Следствием установлено, что в апреле 2025 года работники СИЗО решили "воспитать" одного из только что доставленных подозреваемых и с этой целью поместили его в камеру с другим осужденным, что является грубым нарушением закона. Согласно требованиям, лица, приговор в отношении которых еще не вступил в законную силу, не могут содержаться вместе с уже осужденными.

Через несколько часов после перевода потерпевшего, осужденный избил его до полубессознательного состояния. Однако, вместо оказания медицинской помощи и немедленного вызова скорой, работники изолятора оставили потерпевшего в отдаленной камере без помощи, фактически ожидая, пока он умрет.

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Ночью 14 апреля задержанный умер из-за черепно-мозговой травмы, перелома костей, повреждения внутренних органов и мягких тканей. Как показала судебно-медицинская экспертиза, своевременно оказанная медицинская помощь могла спасти ему жизнь.

Чтобы скрыть обстоятельства преступления, работники СИЗО сообщили соответствующим органам, что мужчина погиб во время драки в камере, умышленно умолчав факт незаконного перевода и бездействие в оказании помощи.

В зависимости от роли каждого, работники СИЗО подозреваются в:

превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины);

оставлении в опасности, повлекшее смерть человека (ч. 3 ст. 135 УК Украины);

служебной халатности, повлекшей гибель человека (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

Прокуратура будет ходатайствовать об аресте для бывшего и.о. начальника ГУ "Харьковский следственный изолятор" и двух старших оперуполномоченных.

В отношении еще 4-х бывших сотрудников СИЗО прокуроры готовят ходатайство об избрании им меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Отдельно, органами Национальной полиции сообщено о подозрении осужденному, который нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть (ч. 2 ст. 121 УК Украины).