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В останні дні червня в Україні дощитиме

Ірина БалачукП'ятниця, 27 червня 2025, 13:21
В останні дні червня в Україні дощитиме
Фото pixabay.com

Найближчими днями в Україні подекуди очікуються дощі, місцями грози, град та шквали.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "28 червня короткочасні дощі, вдень у більшості областей грози, на сході та південному сході країни місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м/с".

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Деталі: Температура вночі 12-18°, вдень 19-25°, на півдні, Закарпатті та сході країни місцями 28-30°. Вітер північно-західний, вдень в західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-18 м/с.

У Києві 28 червня короткочасні невеликі дощі, вночі 15-17°, вдень до +23°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

29 червня в Україні невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-18°, вдень 19-25°. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с.

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У Києві в неділю без опадів, вночі 13-15°, вдень до +24°, вітер північний, 7-12 м/с.

30 червня переважно без опадів, лише на сході невеликі дощі. Температура вночі 12-18°, вдень 19-25°, на півдні та Закарпатті місцями 28-30°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У столиці 30 червня без опадів, вночі 13-15°, вдень до +25°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

погода
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