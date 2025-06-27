В последние дни июня в Украине будет дождливо

В ближайшие дни в Украине местами ожидаются дожди, грозы, град и шквалы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "28 июня кратковременные дожди, днем в большинстве областей грозы, на востоке и юго-востоке страны местами значительные дожди, град, шквалы 15-20 м/с".

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Детали: Температура ночью 12-18°, днем 19-25°, на юге, Закарпатье и востоке страны местами 28-30°. Ветер северо-западный, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях порывы 15-18 м/с.

В Киеве 28 июня кратковременные небольшие дожди, ночью 15-17°, днем до +23°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

29 июня в Украине небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 12-18°, днем 19-25°. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с.

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В Киеве в воскресенье без осадков, ночью 13-15°, днем до +24°, ветер северный, 7-12 м/с.

30 июня преимущественно без осадков, только на востоке небольшие дожди. Температура ночью 12-18°, днем 19-25°, на юге и Закарпатье местами 28-30°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В столице 30 июня без осадков, ночью 13-15°, днем до +25°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.